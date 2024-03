POSLIJE SKANDALA S BIVŠIM, ALEKSANDRA MLADNOVIĆ NAŠLA NOVOG DEČKA! Pjevačica u vezi sa biznismenom Darkom (28)

Pjevačica Aleksandra Mladenović ima novog dečka

Izvor: Instagram/Aleksandra_Mladenovic

Aleksandra Mladenović (29) ponovo je srećna u ljubavi. Pjevačica je u vezi s biznismenom Darkom Dobričaninom (28).

Njih dvoje su na početku veze i ne razdvajaju se. Darko nije poznat javnosti, ali je nasljednik ugledne porodice. Samo mali broj ljudi zna da je Aleksandra zaljubljena, a među njima je njena kuma Vanja Mijatović.

"Pjevačica pokušava ovu vezu da sakrije od očiju javnosti. Međutim, prije neko veče je na Instagram stori stavila fotografiju Darkovog psa. On je bio kod nje u stanu, a viđeni su zajedno i na jednoj pumpi. Jasno je kao dan da su zajedno. Pjevačica sija, nasmijana je, a i Darko je obasipa pažnjom. On nije dio javnog sveta, iako mu je porodica ugledna i uspješna. Vrijedan je dečko, obrazovan, voli da putuje po svijetu, da izlazi. Interesantno je i to da Aleksandrine pjesme obožava", rekao je izvor blizak paru.

Na društvenim mrežama Aleksandrinog dečka se mogu vidjeti njegova interesovanja. Jasno je da je ljubitelj dobrih automobila, sporta i voli da uživa. Njih dvoje su se prije neki dan tek zapratili i na društvenim mrežama.

Pjevačica je povodom vijesti da je ponovo zaljubljena rekla: "O privatnom životu više ne želim da govorim u javnosti. Tako da nemam komentar na vaše pitanje".

Pjevačica se nedavno našla u centru skandala zbog bivšeg partnera zbog kojeg je čak zvala policiju i kojem je izrečena mjera zabrane prilaska.