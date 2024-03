KAĆA ŽIVKOVIĆ PREMIJERNO POKAZALA TRUDNIČKI STOMAČIĆ! Kada je podigla ruke sve je bilo jasno (FOTO)

Katarina Živković navodno je u petom mjesecu trudnoće, ali o blagoslovenom stanju još uvijek nije htjela da priča.

Izvor: Kurir TV printscreen

Iako je po nekim pričama u drugom stanju, Katarina Živković (34) i dalje radi, te je tako prije nekoliko dana nastupala u jednom klubu. Sada su na Instagramu isplivale fotografije sa njenog nastupa, a kako se Kaća opustila sa publikom u jednom trenutku je njen trudnički stomak bio u prvom planu.

Ona je za ovu priliku odabrala odijelo, dok je širokim sakom pokušavala da prikrije stomak. Međutim, kada je zaigrala i podigla ruke vidio joj se go stomačić, jer ispod nije nosila ništa osim brushaltera.

Pjevačica ne želi da govori o privatnom životu, međutim, istakla je da je srećna i ispunjena, dok je nedavno priznala da je u emotivnoj vezi već šest godina.

"Ja sam zahvalna vama novinarima i medijima, dugo sam na estradnom nebu i imamo super saradnju. Drago mi je što svi vi poštujete moju želju i volju da svoju privatnost čuvam za sebe. Trudim se da to i radim. Onog momenta kada dođe do nekih promjena, naravno da ću ja to da podijelim sa vama. Do tada nemam šta da dijelim. Ništa me ne pogađa, vi ste sjajni. Ja sam mislila da mene ljudi gledaju zato što sam lijepa, nisam mislila da me odmjeravaju kako bi uočili neku promjenu na meni. Ispunjena sam na svim poljima, imam još želja koje želim da ostvarim, ali zadovoljna sam", rekla je Kaća.

Katarina partnera ne želi da predstavi javno, a romansa je i te kako ozbiljna o čemu je Kaća nedavno govorila. "Zaljubljena sam i ljubav mi je uzvraćena od strane jednog divnog muškarca, za kog slobodno mogu da kažem da je ljubav mog života, da je moja podrška, da je moj mentor", rekla je prvo i dodala "od njega sam dosta učila i učim još, tako da sam jako srećna što ga imam", dodala je pobjednica rijalitija "Farma" za "Grand".