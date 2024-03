OVO JE MUŽ SAJSI MC: On je žestoki navijač, a za omiljeni klub snimio i čuvenu pesmu sa grupom JNA!

Suprug reperke Ivane Rašić je pevač, ali ne "obični pevač" već lider čuvene grupe JNA.

Reperka Ivana Rašić, poznatija kao Sajsi MC, našla se na meti posle finala Izbora pesme za Evoroviziju, gde je bila u stručnom žiriju, i pevačici Anđeli Ignjatović Breskvici nije dala nijedan bod i tako joj navodno oduzela pobedu.

O njenom privatnom životu se malo zna, a nije povezivalo sa tim da je reč o poznatom navijaču Partizana koji je frontmen grupe JNA - Marku Trmčiću Krsmi. Upravo on peva pesmu koja odjekuje među Grobarima - "Vraćaju se dani pobede", a njegov rat sa navijačima Zvezde često je bio tema medija.

"Zvezda je tipični mejnstrim, vašar, ja bih to tako nazvao. Svi navijamo za Zvezdu, fešta, istorija se gazi. Ceo život miljenica sistema, megalomanski klub, sa realno najvećim brojem navijača i onda sa tim jednim momentom, koji je posebno odvratan i neverovatan,a to je da se izjendačava sa srpstvom. To je takav idiotizam da to nije normalno. Svi najveći šabani u ovoj državi navijaju za Zvezdu, ali baš svi", rekao je tada u "Balkan info" i izazvao haos kada je reč o reakcijama navijača.

Potom su navijači Zvezde, tokom 169. večitog derbija 3. marta 2023., na tribinama iskoristili to što je Sajsi 2022. bila kuma Euro Prajda i Beograd Prajda, da "vrate" njenom mužu za prozivke. Ni kriva ni dužna, našla se na transparentu u duginim bojama koji su navijači raširili na tribinama, a na kojem je pisalo: "Grupa JNA, Sajsi ga kume. Nova ploča i kaseta od danas u prodaji." Ivana i Marko venčali su se 21. avgusta 2021. godine, a 12. marta 2023. dobili su ćerkicu kojoj su dali ime Nataša.