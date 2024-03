"NEKA SE PONAŠA U SKLADU S GODINAMA" Braja isprozivao Sajsi MC - nazvao je MEDIOKRITETOM, ona mu odgovorila!

Sajsi MC reagovala nakon komentara Dragana Brajovića Braje da je ona "jedini krivac što Breskvica nije pobijedila"

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Teya Dora je odnijela pobjedu na Pjesmi za Evroviziju 2024 i predstavljaće Srbiju na Pjesmi Evrovizije sa numerom "Ramonda", a Anđela Ignjatović Breskvica koja je osvojila najviše glasova od publike je završila na drugom mjestu.

O Teya Dorinoj pobjedi odlučivao je stručni žiri koji joj je dao više glasova nego Anđeli Ignjatović Breskvici, koja je pobrala najveće simpatije publike. Kompozitoru Draganu Brajoviću Braji nije se svidjela odluka pjevačice MC Sajsi, koju je optužio da je krivac što Breskvica nije pobijedila, jer joj je dala nula poena, a u svom Tvitu je i izvrijeđao. MC Sajsi mu je sada odgovorila.

"Može gospodin Brajović da se pojavi sljedeći put, neka ga pozove RTS i neka glasa da vidi kako je to. On svakako ima dovoljno kvalifikacija da bude na tom takmičenju. Ja poznajem njegov rad, ali takođe vidim iz njegovog komentara da on moj rad ne poznaje. Tako da bi kao neko ko je baš stariji, toliko stariji kolega, bih ga savjetovala da se ponaša u skladu sa svojim godinama. Ako želi da priča o nečemu, trebalo bi da se informiše, ali bih voljela da ga pozovu sljedeće godine da on bude žiri. Svakako ima dovoljno kompetencije", rekla je Sajsi i podsjetila da je dio PZE takmičenja nekoliko godina.

"Ja sam se na RTS-u zadnjih godina pojavljivala više puta, tako da ovo nije moje prvo pojavljivanje. Bila sam prošle godine na PZE-u u ekipi sa Savom Perovićem, gdje sam mu pisala tekst, tako da sam u neku ruki bila dio tog takmičenja i prošle godine".

Braja je ranije na društvenim mrežama napisao o Sajsi:

"I tako jedan mediokritet LGBT ikona, drugosrbijansko čedo, muzička nebitnost.com, odluči ovu svinjariju svojim glasanjem. 12 poena Teya Dori i nula Breskvici, nijesu nama potrebni Briti, Skipetari i ostali srbomrzci".