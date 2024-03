OGLASILA SE DANIJELA ŠTAJNFELD U JEKU SKANDALA OKO LEČIĆA: Evo šta je poručila Anđeli Jovanović! FOTO

Nakon što je Anđela Jovanović odbila da snima s Branislavom Lečićem, poruku podrške uputila joj je i Danijela Štajnfeld.

Danijela Štajnfeld podržala je Anđelu Jovanović, koja je odbila da igra sa Branislavom Lečićem u seriji "Radio Mileva", nakon čega ju je kolega tužio. S obzirom na sudski spor koji je Danijela imala takođe sa Branislavom, rešila je da uputi nekoliko reči mlađoj koleginici.

"Hvala ti za snagu što si rekla 'ne", napisala je Štajnfeldova na Instagramu.

Danijela je 2021. godine podnela tužbu protiv Lečića zbog navoda da ju je kolega silovao. Međutim, tužilaštvo je odbilo njen prigovor, nakon čega se Branislav oglasio. "Čuo sam vest da je Apelaciono javno tužilaštvo odbilo prigovor Danijele Štajnfeld, na odluku Višeg javnog tužilaštva o odbacivanju prijave protiv mene. Iskreno, to sam i očekivao jer od početka tvrdim da nisam uradio ono za šta me je teretila", izjavio je tada glumac.

Branislav Lečić ponovo se oglasio nakon što je odlučio da tuži mlađu koleginicu Anđelu Jovanović, koja je odbila da sarađuje s njim na projektu. Glumac je dobio ponudu za epizodnu ulogu u seriji "Radio Mileva", a nakon što je glumica Anđela Jovanović odbila da sarađuje s njim zamenio ga je kolega Irfan Mensur. Lečić je odlučio da tuži mlađu koleginicu "zato što je to pitanje uskraćivanja prava na rad", a Anđela je poručila da je odbila da sarađuje s njim zbog "neprijatnog događaja iz prošlosti".

Anđela nije htela da iznosi više detalja, a na društvenim mrežama je dobila veliku podršku brojnih poznatih ličnosti. Lečić se sada ponovo oglasio ovim povodom i poručio da je mlađu koleginicu samo jednom u životu video. "Ne znam na kakvu neprijatnu situaciju Anđela misli iz prošlosti. Mi smo se videli samo jedanput u životu. Bilo je to pre devet ili deset godina. To je bio prvi i jedini put. Hteo sam da radim jednu predstavu i jednu od uloga sam hteo da namenim njoj. Imali smo razgovor lice u lice, u kojem sam procenjivao da li je spremna i sposobna za ulogu koju sam joj namenio. To je bila rediteljska provera, jedan opušten razgovor, normalan, bez ikakvih s*ksualnih asocijacija, iluzije ili bilo čega što bi asociralo na se*sualno. Niti sam je dodirivao, niti je ona mene dodirivala", tvrdi Lečić.

Kako kaže, posle toga se više nikada nisu čuli, niti ju je zvao, niti joj je slao poruke: "U međuvremenu nisam realizovao tu predstavu, ali želim da je realizujem zato neću da pričam o kojoj predstavi se radi. Jednu od uloga hteo sam da nemenim njoj jer sam mislio da bi mogla da je odglumi. Očigledno je da je ona to sebi iskonstruisala jer joj verovatno treba neki argument. Potpuno neshvatljivo šta ljudi rade, to je bolesno".

Glumac je rekao i da ga nisu kontaktirali roditelji Anđele, inače poznati glumci Dragan Jovanović Gagi i Branka Pujić: "Nisu me kontaktirali njeni roditelji, ni Gagi, ni Branka. Nemaju razloga jer ništa loše nisam uradio. Anđela uopšte nije bila predmet mog interesovanja ni u kom smislu osim u glumačkom, i da procenim da li mogu da je angažujem ili ne".