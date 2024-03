NIJESAM JE DODIRIVAO! Lečić o susretu s Anđelom: Htio sam samo da procijenim da li je spremna za ulogu! To je BOLESNO

Branislav Lečić ponovo se oglasio nakon što je odlučio da tuži mlađu koleginicu Anđelu Jovanović koja je odbila da sarađuje s njim na jednom projektu.

Izvor: MONDO/Uroš Arsić

Glumac Branislav Lečić dobio je ponudu za epizodnu ulogu u seriji "Radio Mileva", a nakon što je glumica Anđela Jovanović odbila da sarađuje s njim zamijenio ga je kolega Irfan Mensur. Lečić je odlučio da tuži mlađu koleginicu "zato što je to pitanje uskraćivanja prava na rad", a Anđela je poručila da je odbila da sarađuje s njim zbog "neprijatnog događaja iz prošlosti".

Anđela nije htjela da iznosi više detalja, a na društvenim mrežama je dobila veliku podršku brojnih poznatih ličnosti. Lečić se sada ponovo oglasio ovim povodom i poručio da je mlađu koleginicu samo jednom u životu vidio.

"Ne znam na kakvu neprijatnu situaciju Anđela misli iz prošlosti. Mi smo se vidjeli samo jedanput u životu. Bilo je to prije devet ili deset godina. To je bio prvi i jedini put. Htio sam da radim jednu predstavu i jednu od uloga sam htio da namijenim njoj. Imali smo razgovor lice u lice u kojem sam procjenjivao da li je spremna i sposobna za ulogu koju sam joj namijenio. To je bila rediteljska provjera, jedan opušten razgovor, normalan, bez ikakvih s*ksualnih asocijacija, iluzije ili bilo čega što bi asociralo na se*sualno. Niti sam je dodirivao, niti je ona mene dodirivala", tvrdi Lečić.

Kako kaže, poslije toga se više nikada nijesu čuli, niti ju je zvao, niti joj je slao poruke: "U međuvremenu nijesam realizovao tu predstavu, ali želim da je realizujem zato neću da pričam o kojoj predstavi se radi. Jednu od uloga htio sam da nemijenim njoj jer sam mislio da bi mogla da je odglumi. Očigledno je da je ona to sebi iskonstruisala jer joj vjerovatno treba neki argument. Potpuno neshvatljivo šta ljudi rade, to je bolesno".

Glumac je rekao i da ga nijesu kontaktirali roditelji Anđele, inače poznati glumci Dragan Jovanović Gagi i Branka Pujić - "Nijesu me kontaktirali njeni roditelji, ni Gagi, ni Branka. Nemaju razloga jer ništa loše nijesam uradio. Anđela uopšte nije bila predmet mog interesovanja ni u kom smislu osim u glumačkom i da procijenim da li mogu da je angažujem ili ne".

Dodao je i da nema smisla što mu je dan pred snimanje javljeno i to uveče da neće moći da snima "Radio Milevu" - "Već sam bio potpisao ugovor i svima razglasio. Naučio sam tekst. Ako je i htjela to da uradi, da ne snima scenu sa mnom mogla je ranije da kaže i da to bude pristojno i da kaže: 'Ja ne želim' i to bi bilo okej. Rekao sam producentu da ako mi se izvini za ovo što mi je napravila da je neću tužiti. Ali, ona to nije uradila i sada ima tužbu", zaključio je Lečić, a Irfan Mensur je iznio svoju stranu priče.