ODBILA DA GLUMI SA NJIM U KADRU, ON JE TUŽIO! Težak okršaj Anđele Jovanović i Branislava Lečića, isplivali SVI DETALJI

Glumica Anđela Jovanović odbila je da igra u seriji sa kolegom Branislavom Lečićem zbog čega je on reagovao tužbom.

Glumac Branislav Lečić tužio je glumicu Anđelu Jovanović, jer je odbila da sa njim glumi u istoj sceni serije "Radio Mileva".

Kako mediji navode, Lečić je mlađu koleginicu tužio za "povredu časti i ugleda", a prvo, pripremno ročište je, prema navodima medija, zakazano je za srijedu, 6. mart. Podsjetimo, Anđela Jovanović je jedna od glavnih glumica u seriji "Radio Mileva", dok je Lečić trebalo da se pojavi kao epizodna uloga u četvrtoj sezoni.

Ćerka proslavljenog srpskog glumca Dragana Gagija Jovanovića je potvrdila da je Lečić podnio tužbu protiv nje za povredu časti i ugleda.

"Da, tačno je da me je Branislav Lečić tužio sudu, jer sam odbila da igram s njim u seriji 'Radio Mileva'. Odbila sam da igram zbog neprijatnog događaja iz prošlosti koji sam imala s njim. Ni sada, ni bilo kada u budućnosti ne želim da budem u istom kadru s tim čovjekom kako zbog onoga kroz šta sam ja prošla, tako i principijelno, zbog onoga za šta su ga moje koleginice optuživale", rekla je kratko Anđela Jovanović, ne želeći da govori o detaljima "neprijatnog iskustva iz prošlosti".

Ubrzo se oglasio i Branislav Lečić:

"Tužili su je moji advokati zato što je to pitanje uskraćivanja prava na rad, to apsolutno nema niko pravo da radi i to je zakonski prekršaj. Detalje oko tužbe ne znam, to advokati radi, ali ona je učinila nešto što je van zakona. Ona nema pravo da nekom uskraćuje pravo na rad. Dan pred snimanje mi je javljeno da se neće snimati serija, a to se sve desilo njenom reakcijom. Advokati mi kažu da to nije dozvoljeno i da su zbog toga reagovali i da će u buće reagovati na svaku vrstu takvog ponašanja", rekao je Branislav.