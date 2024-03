JOVANA JEREMIĆ UPOREDILA SEBE SA BRESKVICOM: Prvo su je napadali Hrvati, pa Albanci, pa "naši Hrvati", a sad...

Održava se finale "Pesme za Evroviziju 2024", a jedan od glavnih favorita je mlada muzička zvezda Anđela Ignjatović, poznatija kao Breskvica.

Izvor: prinstcreen/Kurir/Zorana Jevtić, Damir Dervišagić

Mlada pjevačica je glavna tema na društvenim mrežama i u medijima, zbog hita "Gnezdo orlovo", koji je postao viralan, ali i meta napada, pogotovo Albanaca.

Nije ovo, naravno, promaklo ni Jovani Jeremić, koja se jutros bavila Breskvicom, na sebi svojstven način.

Izvor: Novo jutro/printscreen

,,Breskvica je moj favorit, ona je ko lutkica. Ima moju podršku, svim srcem. Breskvica je kao med. Breskvicu niko ne smije da dira. Lutkica. Anđelčić. Đavolčić".

,,Evo napadaju Breskvicu. Prvo su je napadali Hrvati. Pa Albanci. Pa "naši Hrvati". A sad je napadaju da sprema kupovinu glasova, tako i u mom poslu neki mladi kadrovi dođu pa mi prenesu da su me ogovarali. Ja mu kažem "što ti to slušaš?", kad si dobar normalno je da te ogovaraju, da te napadaju. Da nijesi dobar, ne bi pričali o tebi. Prema tome, Breskvice, samo naprijed, mi ti pružamo svu podršku. I da ne pobijedi, ona je pobijedila. Ja bih voljela da je ugostim, jer je volim i podržavam. Volim ljude koji imaju talenat, a ona je autentična, drugačija, ima specifičnu energiju. Takvim ljudima je potrebna podrška, jer ih mali broj ljudi razumije. Ja je razumijem, jer takva sam i ja. Fenomenalna je mala, normalna je, zagovara ispravan sistem vrijednosti. Ne mogu da podržavam nešto što je nastrano. Ja podržavam nekoga ko je sličan meni, a to je ona. Njen nastup ima simboliku Srbije, niko iz našeg naroda se ne bi postidio da ova djevojčica ode i da je razbuca sve tamo" zaključila je svoje izlaganje Jeremićeva.

Neću se povući i neću ćutati

Podsjetimo, na društvenoj mreži Iks, odnosno Tviter, pojavila lažna poruka po kojoj bi se dalo zaključiti kako neko navodno organizuje nepoznate ljude da glasaju za nju i za to im plaćaju.

Izvor: YouTube/RTS Pesma Evrovizije - Zvanični kanal

Breskvica se sada oglasila na ovu temu i poručila sledeće:

,,Nakon priča i optužbi da mi je pjesma "genocidna" i da sam, kada sam je otpjevala, imala bilo kakvu drugu emociju osim ljubavi prema svojoj zemlji i muzici, evo sada i izmišljenih poruka o nekom "plaćenom glasanju" za mene. Neću se povući i neću ćutati, jer ja imam obraz, čast i vaspitanje koji mi nikada u životu ne bi dozvolili takvu sramotu. Sramota je vaša, a moja je ljubav. Ljubav prema toj pjesmi, prema muzici, prema Srbiji u kojoj sam rođena. I da, ja imam silnu želju da odem na Evroviziju, vjerujte da ni ne znate koliko gorim od želje da odem, jer znam da ne postoji stvar kojom mogu da obrukam bilo koga, jer prvenstveno nikada ne bih obrukala sebe i svoje korijene. Bruka je vaša koji ovo radite. Ko god da pobijedi, samo neka časno pobijedi" rekla je Breskvica.