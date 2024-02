CECA USTALA ZBOG NJE U ZVEZDAMA GRANDA - "DOĐI DA TE LJUBIM, BRE"! Životna priča Ivane iz Subotice KIDA DUŠU

Pjevačica Ivana Dulić iz Subotice ima dirljivu životnu priču, Ceca je odmah ustala da je grli u "Zvezdama Granda"!

Izvor: YouTube/Zvezde Granda

Ivana Dulić je pjevačica koja se dva puta takmičila u "Zvezdama Granda", a njena životna priča je za film! Ivana je porijeklom iz Irana, a usvojila ju je porodica iz Subotice. Međutim, i tu je doživjela tragediju i ubrzo ostala bez majke.

U jednoj od epizoda šoua "Zvezde Granda", kada je Ivana napravila spektakl u kostimu trbušne pjevačice, Svetlana Ražnatović Ceca je zbog nje odmah ustala!

"Dođi da te ljubim, bre", povikala je ona i izgrlila Ivanu, koja je bukvalno skakutala od uzbuđenja. Pogledajte kako je to izgledalo!

Ivana je svojevremeno za "Espreso" pričala o ranom detinjstvu, usvajanju i porodici iz Subotice koju smatra jedinom.

"Što se tiče porijekla i cijele te priče rekla sam da više neću to komentarisati jer se akcenat stvalja na ljude koji su me ostavili a ne koji su me othranili. Ja sam usvojena sa šest mjeseci. I moj tata koji me je usvojio je moj jedini tata kojeg volim više od života isto kao i brat. Majku sam i tu rano izgubila. Tako da ja sam kao beba došla u tu porodicu i to je moja porodica. Gena se ne stidim, ali nisu vrijedni pomena i to je to", rekla je ona za "Espreso".

"Naslijedila sam glas i izgled to sigurno, karakter... Bliski istok me je uvijek privlačio ipak je to dio mene, ali da je Bog htio da ostanem tamo bilo bi tako. Imao je za mene bolje planove, a to nije takav život. Tako da ne želim ni da razmišljam u tom pravcu. Kao što ne bi niko ko je ostavljen kao beba. Želim samo da se situacija tamo nekada popravi. Jer su to ipak ljudi kojima je velika nepravda napravljena od strane istih koji su napravili nepravdu i u Srbiji u kojoj sam usvojena. Sve u svemu ponosna sam jako na moju porodicu, volim svoju zemlju volim region i ne bi je mijenjala ni za šta. Ali volim i Istok i samo želim da tamo bude mir", rekla je Ivana.