DRAGANA I JA IMAMO ISTE NEPRIJATELJE! Jelena Karleuša progovorila o klanovima na estradi

Jelena Karleuša je podržala koleginicu Draganu Mirković na koncertu u Areni, a pored nje tu je bila i Mira Škorić. Sve tri pjevačice vezuje to što nisu u dobrim odnosima sa Cecom Ražnatović.

Izvor: Instagram / karleusastar

Jelena Karleuša je proteklog vikenda, prvi put nakon tri decenije duge karijere održala je spektakularan koncert u Bugarskoj.

Ekipa emisije "Prvi red" na ovom putovanju pratila je našu divu, a neposredno pred sam nastup, Jelena je otkrila i kako je publika u Sofiji dočekala: "Posle jako duge karijere, prvi put imam nastup u Bugarskoj. Proživljavam novu mladost i krećem sve iz početka. Zaista su me dočekali fantastično, kao da nisam iz susedne zemlje, već kao da dolazim iz Amerike. Ima puno fanova među kojima su i javne ličnosti. Oni mene doživljavaju kao nekog ko je 'wow", podelila je svoje prve impresije Jelena i otkriva šta je tokom gostovanja na nacionalnojteleviziji Bugarske, obećala našim susedima:

"Oni dolaze na moj nastup da vide zbog čega ja izazivam takvu pažnju u Srbiji. Čuli su mnogo bajki i mnogo legendi, ali prvi put mogu da me vide ovako uživo i kod njih na nastupu. Doći će njihovi mediji i publika, prosto da vide kako ja to radim. Mnoge njihove poznate zvezde inspiraciju pronalaze u meni kada je reč o izgledu i video produkciji. Rekla sam da ću standardno biti dobra 300 posto, igrači,

kostimi, energija", kaže Jelena i otkriva koliko ima euforije kada treba da osvoji neki novi teren: "Ja uvek imam žar i posle toliko godina imam motivaciju i energiju pokretačku, tremu ne, ali osećam jedno lepo uzbuđenje, jer ja zaista volim ovo što radim i nikada nisam doživljavala ovo kao posao, možda je u tome tajna mogu uspeha. Kada radiš ono što voliš i ne osećaš, da je to posao, nego stvarno zadovoljstvo. Ono što bi mi meni dalo tu posebnu energiju i elan je osvajanje sveta. Kada kažem svet, mislim na zapadnu Evropu i Ameriku. Koliko god radila ovaj posao i koliko god trajala, ne gubim nadu da mi sa ovih prostora možemo da ponudimo čitavoj planeti nešto što će ih zaintrigirati. Svaka zemlja je imala barem jedan hit, zašto ne bi imala i Srbija"; dodaje.

Izvor: Instagram / karleusastar

Jelena je otkriva i svoje rituale pre svakog nastup

"Ja ne znam zašto su svi uzbuđeni oko nastupa u Bugarskoj, kada ja svaki vikend nastupam širom Evrope. Nastupala sam od Turske do Francuske. Pevala sam na francuskom stadionu, na stadionu u Istanbulu pred sto hiljada ljudi. Nastupala sam u Dubaiju gde nastupaju najveće svetske zvezde, posle mene je bio Tajga", kaže Jelena i otkriva kako izgleda njena priprema pred nastup: "Bitno mi je da ne jedem puno pre nastupa, već da puno pijem tečnosti jer mi ona daje energiju, dok me hrana onemogućava. Ja imam ozbiljan fizički napor i koreografije. Pored mojih igrača koji samo igraju, meni treba vazduh, kondicija, jaka dijafragma i pevanje. Ko je ikada pokušao da uradi to duže od jedne pesme, zna o čemu je reč, a zamislite dva sata u kostimu. Pred sam nastup volim da odspavam sat-dva, a u prilog tome govori i da nemam nikakav adrenalin, jer spavam kao neko ko treba da ide i ustane da ide na posao u banku. Nemam euforiju te vrste. Jako mi je bitno da me odeća i kostim ne sputavaju, ali me uvek sputavaju. Scenski kostimi nikada nisu udobni za izvođače. Smeta mi da dišem, da se pomeram, ali će se dobro slikati", dodala je Jelena.

Izvor: Instagram / karleusastar

Pevačica se osvrnula i na komentar Olivere Kovačević, da Jelena mora da pobedi sebe, i ističe da njoj učešće na Evroviziji ništa ne bi doprinelo, jer je ona već odavno zvezda koja se pojavila i u svetskim medijima: "Ja sam neko ko je izdavao albume u Grčkoj, odavno sam prešla granice samo ex Jugoslavije. U smislu produkcije smo napravili tako da budemo uzori velikim svetskim zvezdama, tako da meni ne treba Eurosong da bih napravila bilo kakav uspeh. Smatram da ja trebam Eurosongu i da Srbija zaslužuje jednog izvođača koga će fanovi Eurosonga dočekati euforično, jer ono što ja radim je nešto što oni priželjkuju da vide na sceni. Ne žele neke amaterske nastupe, već 300 posto ozbiljne izvođače, a poslednjih godina se to svelo na neki amaterski program i mislim da bih ja Eurosongu donela mnogo, a i Srbiji bih donela strašan marketing. Sa druge strane, ja sam neko ko ne želi da se nameće, nego sam napravila sopstveni Eurosong pre nekoliko meseci u Beogradu na vodi kada sam promovisala moje albume i to je obišlo čitav svet i pre ili kasnije ću imati taj svet na dlanu, i ne opterećujem se Eurosongom. Meni nešto drugo smeta, kada jedna zemlja, kao što je Srbija, ima jednog tako dokazanog izvođača sa takvom karijerom, nastupom, potencijalom za tu scenu, izgledom, vizuelnim identitetom koji je svetski poznat. Mene imitiraju u svetskim talent programima, smešno je i tužno da ne kažem tragikomično da ti tražiš u nekakvim amaterima potencijalni uspeh pored Jelene Karleuše. Ne mora Jelena Karleuša da ide nikada, ali smetaju razlozi zbog kojih se Jelena Karleuša ne šalje, a to su lični razlozi. Da je jedna Bugarska, Grčka, Turska, imaju jednu Jelenu Karleušu, ona se ne bi takmičila sa amaterima, već bi direktno išla da se takmiči. Pošto smo mi takvi i volimo da omalovažavamo sve što je drugačije", kaže naša zvezda i nastalja:

"Nemam ništa protiv Olivere Kovačević, naprotiv, ona je jedna ozbiljna dama i muzički urednik jedne institucije kao što je RTS, sa druge strane postavlja se pitanje zašto ona daje takve izjave, da ja trebam da pobedim sebe i da dođem na Eurosong, kada ja mislim da ja treba samo nju da pobedim i kako njoj nije samoj palo na pamet da me lično pozove" objasnila je.

Jelena Karleuša, sledeće godine proslavlja 30 godina, au pomenutoj emisji otkriva i šta je ove tri decenije muzičke karijere najviše poremetilo: "Ono što mi je baš ostalo kao trauma iz karijere, to je sigurno moj koncert na Ušću, koji je bio fantastičan pred 40 hiljada ljudi, ali je traumatično bilo to što sam ja pred koncert imala sve naslovne strane koje su objavile informacije da je moje Ušće prazno, ni sa jednim dokazom. Nikada se nijedan snimak nije emitovao, da ljudi vide da to prosto nije tako. Godinama se o tome pričalo. Strašno mi je bilo prošle godine ono što se desilo pred izlazak moja dva albuma, možda i najozbiljniji napad i linč u karijeri, kada sam iznela neke svoje političke stavove, braneći predsednika od nečega za šta neko nije trebao ni da ga napada. Izgleda da svi oni koji se bore za slobodu mišljenja i govora u Srbiji ciljaju na samo one koji govore samo ono što oni misle. Ako imaju drugačije mišljenje, doživljavaju ono što sam ja doživela. Tu pada u vodu sva njihova priča o borbi protiv sajber nasilja, nasilja nad ženama, jer u tim situacijama, ja nikada u Srbiji nisam žena, ni majka, jer misle da ću lako preživeti. Sve sam ja preživela, ali ne znači da to negde nije ostavilo traga. Sigurno me je ojačalo da budem jako izdržljiva u vremenu koje dolazi i sebi uvek kažem da uvek može gore, ali i bolje. Mislim da je vreme da se sada dešavaju lepe stvari", dodaje Jelena, koja je najavila i svoju turneju po raznim gradovima.

Izvor: Instagram/karleusastar

Jelena se osvrnula i na potez Fute Radulovića koji joj je ugasio Jutjub kanal: "Moćna sam da reagujem, ali nisam prljav igrač, neko ko vraća istom merom, nezakonito, prljavo, nelegalno, nego se sud bavi skandaloznim potezom Fute Radulovića, suprugom pokojne Marine Tucaković, koji je sa njenom smrću nasledio prava, ali ne i odluku ko može, a ko ne može da peva. On je samo nasledio mogućnost da ubira plodove rada i zaradu od autorskih prava i nikako nije smeo da uradi ovo što je uradio. Čovek je sebi dao za pravo da strajkuje moj YouTube kanal i sa tri strajka potpuno ga ugasi. Sada se na sudu i to mora da se vrati, jer je taj kanal sadržao kompletnu moju diskografiju, dugu tri decenije. Takvim stvarima se ne bavim, oni su to namerno uradili pred izlazak moja dva albuma, posle 11 godina pauze, da bi me osujetili u planovima i ja sam ponovo krenula od nule"; kazala je.

Na pitanje voditelja, da li na estradi postoje ljubav i klanovi, te da jedan klan čine ona Dragana Mirković i Milica Pavlović, a sa druge strane se nalaze Ceca i Maja Berović, Jelena kaže: "Ko je u Cecinom klanu?" kratko je pitala, a kada je od voditelja dobila odgovor da je u pitanju Maja Berović, Jelena je nastavila u svom stilu.

"Zaboravila sam da ona postoji. Podložne su Ceca i Maja za dobar humor i zezanje, bez obzira što su zaslužile ozbiljniju priču od mene, ali ja sam duhovita Beograđanka, koja to radi na jedan specifičan način. Klankovi, ljubav na estradi postoji. Kada je neko normalan, vaspitan iz dobre porodice, a nije džukela, kada ima dobar koren, vaspitanje, dobru porodicu, taj može da bude prijatelj, saradnik i vetar u leđa i da pomogne, a ne da zabija nož u leđa. Dragana je jedna od takvih ljudi, a pre svega je dobar čovek. Svako ko se namučio da puno postigne u životu, i ko je prošao kroz mnogo nepravde u privatnom životu i tokom karijere, on zna da ceni ljude kao što sam ja i tu smo našle zajednički jezik. Imamo zajedničke neprijatelje, koji su činili zlo i meni i njoj. Kod nas ljudi koji čine zlo se toga i ne stide, a to je prosto po defaultu. Ima još dosta, Mira Škorić je isto tu. Ono što sam napisala Dragani, dodiruje srce zato što je istina".

Početkom marta se navršava pet godina od smrti Divne Karleuše, a Jelena otkriva kako se danas nosi sa bolnim gubitkom majke: "Čoveku je najpametnije i najbolje da to ne doživljava kao da je neko otišao, nestao i da ga nema više. Svaka naša misao, kada pomislimo, vraća tu osobu i ona je tu. Ja neprestano imam sliku moje majke na ekranu, stalno pričam i mislim o njoj. Možda u drugom obliku, ali u mom srcu, kroz moju krv, ja sam njena genetika, ja sam njena krv i ono što je ona radila, ja sam produžetak njenog života.

Dokle god ja živim, živeće i ona", zaključila je Jelena.