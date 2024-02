KREĆEM U 12 DA GA TRAŽIM, ON NA STOLU U KAFANI! Menadžer otkrio tajne Bijelog dugmeta - Vene da sečeš, šta nam je radio!

Menadžer Raka Marić pričao i o zatvoru zbog "5-6 kila droge"

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Radomir Raka Marić je bio menadžer Bijelom dugmetu, a jednom prilikom je estradni mag ispričao šta se sve dešavalo iza kulisa. Marić je otkrio da je Gorana Bregovića upoznao preko prijatelja Perice Stojanovića, a potom rekao da mu se ne sviđa šta Bregović sada radi.

"Ja sam upoznao Gorana preko našeg prijatelja Perice Stojanovića. On je tada bio bubnjar u Parnom Valjku i svirao je sa Indeksima. On se znao sa Goranom i tako je došlo do te saradnje koja traje malte ne i dan danas. Ovo Dugme koje radi Goran sada sa trubama, to mi se ne sviđa. Ne ide mi Bijelo dume sa trubačima, tako da kad nešto ima radimo. Ta saradnja traje skoro 50 godina.

Bijelo dugme je na koncerte na početku turneje išao starim kombijem koji je imao samo dva sedišta: "Taj stari kombi jedino sam ja znao da vozim i niko više. Niko nije imao ni vozačku. Samo dva mesta je imao, ja sam vozio, a oni su se menjali na svakih 100 kilometara. Ili Goran, ili Zoran, ili Bebek. Sedeli su pozadi u kombiju na blatobranu, tamo bismo montirali neke sunđere, da bude mekano. U to vreme na primer Ljubljana-Sarajevo, to je u to vreme bilo 8 sati, 10 sati vožnje. Putovanja. Pa stani, počnu da puše, pukne guma, pa nikad ne dođeš do Ljubljane. U to vreme to je bilo tako...".

Bend se ubrzo proslavio, "došli su vozači, sponzori", ali i prvi problemi:

"Da, tako počinje, to je prvi neki korak, kasnije već dolaze vozači, dolaze sponzori sa divnim kombi vozilima, i onim specijalnim koje smo imali, gde smo mogli da spavamo, jako brzo je to došlo. Konkurencija nije bila neka, Čorba je bila aktuelna, i Yu grupa. Dobro, Dugme je tu bio jedan level veći od ostalih i onda je rastao sve više i više. Pa bilo je problema normalno, sa članovima benda, Ipe je bio mlad, nismo mogli da ga obuzdamo. To je bilo u početku, kasnije dolaze drugi problemi s drugim pevačima, sa Tifom, to su bile muke, da režeš vene od muke, šta mi je radio", priznao je Raka i dodao:

"Voleo je te poroke, tako da sam ga morao paziti, gde će biti, šta će biti posle koncerta, kada će leći, obilazio sam ga da ne pobegne negde, da ne ode u život. Tražio sam ga po kafanama. U Vršcu sećam se da sam ga tražio. Noć 12 sati, ja krenem u obilazak da vidim da li su svi legli. Vidim da ga nema u sobi. Vršac, ponoć, nigde ništa nema sve je zatvoreno. Ja izlazim iz hotela, naiđem na neki taksi pitam vozača: "Ima li da radi, neka kafana nešto", kaže: "Ima gore, na vrh čuke vršačke neka kafana koja radi". Ja se uputim tamo, izlazim iz taksija, čujem: "Lipe cvatu", ja ulazim, imam šta da vidim. Tifa na stolu, peva, oko njega su svi pijani muškarci".

Marić ističe da sa Goranom nikada nije bilo problema, samo sa Tifom i Ipetom.

"Ma sa Goranom nikad nije bilo problema, samo sa Tifom je bilo problema. To su bili problemi u Dugmetu i bilo je problema sa Ipetom, otišao je u zatvor. On je kaznjen dužim zatvorom, baš je teško bilo. Kod njega je pronađeno 5, 6 kilograma neke droge. Dobio je 4-5 godina zatvora, ali je on samo poslužio kao primer. Za primer je dobio tu kaznu da drugi ne rade isto. Znaš, nije on bio sam, bio je sa društvom. Oni su osuđeni nešto simbolično, a on je dobio debelu kaznu. Ispostavilo se da je on dao pare za tu drogu, ali to nije bilo tako. Pričali su da je kod njega pronađen pun bubanj droge. Priča u novinama je išla tako, 50 kilograma da je pronađeno, što nije bilo baš tako. Tako je jadan nadrljao i otišao u zatvor, bio je u Zenici i u Foči je ležao".

Muzičar je potom izvršio samoubistvo, što je uticalo na sve u bendu.

"Kada imaš sve i kada preko noći ostaneš bez ičega, kao što je on ostao. Nemaš ništa, rat je. Ne radiš, ne sviraš a i kome da sviraš bubanj u ratu? Može da svira samo na groblju, posmrtne marševe", rekao je Marić i dodao da nije tražio pomoć.

"Nije. Ja ga nisam video. Tada sam otišao, živeo sam u Grčkoj, kada je počeo rat. Tako su mi javili da je to uradio. Bilo mi je žao, ja sam ga jako voleo. Bio je najmlađi i bio mi mnogo drag".

Nekadašnji menadžer se osvrnuo i na činjenicu da je bend promenio tri pevača.

"Prva promena sa Bebekom se desila tako što je trebalo da se ide na snimanje novog albuma i Bebek je uvrteo sebi u glavu da se bez njega ne može. I počeo je sa pričom nekim oko novca i tražio je neke cifre od mene i Gorana da mu damo. Goran mi je tada rekao: "Slobodno mu reci da nam ne treba". I ja sam bio u fazonu kako ne treba kada nam treba, a Goran je insistirao da nam ne treba. Podsetio sam ga da treba da se snima album, i on je nastavljao po svom da samo treba da ga otpustim, tako da mu kažem. Tako je i bilo", priznao je menadžer, pa nastavio:

"I meni Goran kaže posle toga kako ima neki mali u Divljim jagodama da je jako dobar, da vidim sa njim. Tako sam ja prvo bio u kontaktu sa Alenom. Oni su u to vreme imali planove, želeli su da rade album u Londonu, mislili su da će napraviti neku svetsku karijeru. Uglavnom, on je odgodio saradnju sa nama. I došli smo u neki ćorsokak. Ja sam malo preko muzičara svih sa kojima sam bio u kontaktu došao do Tife. Preporučili su mi ga. I ja odem, nađem Tifu. Pitam ga jel bi išao na probu da vidiš to i to, kod Gorana, kaže hoće. Zovnem ja Gorana, došao Tifa, Goran uzeo gitaru kaže: "Ajde ovo, ajde ono", i na kraju ga Goran prihvati. I tako je ostao Tifa.

Menadžer otkriva i da je Tifa Bregovića "dovodio do ludila".

"Da dovodio je do ludila Gorana taj Tifin problem sa alkoholom. Nije mogao da peva par puta. Goran je znao da peva umesto njega da ga pokriva sa glasom. Alen je dve godine kasnije video da nema ništa od te svetske karijere koju su počeli u Londonu. I kad sam ga pozvao, odmah je pristao i eto, on je ostao zadnji kao pevač".

Marić je otkrio i kako je došlo do toga da se Dugme ponovo okupi.

"Sve vezano za povratak Bjelog dugmeta to je sve moja ideja. I moji dogovori sa njima, i moje finansiranje celog projekta. Našao sam sponzora pa sam onda krenuo. Želeo sam da se ponovno okupimo. Goran, je bio zauzet strašno, on ima po 150 koncerata i dan danas zakazano i treba odvojiti to neko vreme za probe i sve to. Nekako smo uspeli da organizujemo probe. Čak je bio momak jedan koji je svirao gitaru sa Goranom koji je kada Goran nije radio sa bendom.

Bio je, samo problem sa Bebekom da li će on da pristane. I on je pristao za neki veliki novac da dođe. Sećam se, Goran me je pitao koliki je to novac? Rekao sam mu koliko traži i kada je čuo rekao mi je da nam Bebek ne treba. Ja sam mu rekao da ne mogu to da radim, da radimo ta tri koncerta velika, a da nemamo sva tri pevača. Odlučio sam da platim Bebeka i platio sam ga debelo, tri puta više nego sve ostale zajedno. I tako smo došli do koncerata".

Menadžer je potvrdio i da je Bebek podneo tužbu posle tih koncerata i tražio još novca.

Izvor: Mondo/Goran Sivački

"Jeste, jeste istina. Pošto je Mjuzik star imao ekskluzivno pravo na snimanje svega toga, i ja sam posle koncerta objavio žive albume, odmah me je tužio. Pošto mi nije potpisao ugovore, ja sam njemu dao pare ovako na ruke, na neviđeno, bez ugovora. Mogao je da ne dođe. Prethodno sam mu slao ugovore, i svaki put je bilo kao nije tu, otišao je u Livno, kod tasta, ja mu pošaljem tamo onda ne potpiše. Ali je došao, radio, ali mislim da je on to radio sve svesno, da bi kasnije nas i tužio, to sam zaključio po onome što se je desilo na sudu.

Naplatio se odlično, dobio me je na sudu. On je zahtevao cifru od nekih sto hiljada evra, na sudu je želeo da obmane sudiju išao je na sentimentalnost kao da ne potražuje taj novac za sebe nego za svoju decu.