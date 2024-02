PREMINUO GLUMAC IZ SERIJE "THE OFFICE": Imao samo 50 godina

Glumac Juen Mekintoš umro je u 50. godini.

Izvor: Youtube/BBC Studios

Glumac Juen Mekintoš, koji je u kultnoj seriji "The office" igrao Kita Bišopa, preminuo je u 50. godini.

Vijest o njegovoj smrti podijelio je prijatelj Ed Skot i oprostio se od njega. "Potpuno sam razoren gubitkom mog veoma dobrog prijatelja Juena Mekintoša. Možda je imao poznato lice koje je milionima poznato kao Kit iz 'Kancelarije', ali osoba unutra je ono što ću najviše pamtiti".

Glumac je studirao lingvistiku na Univerzitetu u Edinburgu, a tokom studija bio je član pozorišnog ansambla Edinburgh University Theatre Company kao i The Improverts.

Igrao je i u komedijama "Miranda" i "Little brain", kratku ulogu imao je u "The Confusion of Tongues" 2014. godine, a 2017. publika ga je gledala u filmu "Finding Fatima". Prije 11 godina Mekintoš je potpisao ugovor sa Salopian Films za glavnu ulogu u seriji od šest djelova "For the Love of Ella", koja je kasnije otkazana. Oprobao se i u rijaliti takmičenjima.

Učestvovao je u radijskom sitkomu "Cabin Pressure" kao i u humanitarnim muzičkim spotovima.