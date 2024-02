"PONIŽAVAO ME I TJERAO DA PIJEM DOK PJEVAM" Pjevačica priznala da nije voljela bivšeg muža - Tvrdim da me je VARAO!

Andreana Čekić iza sebe ima jedan neuspjeli brak

Izvor: Instagram/andreanacekic

Pjevačica Andreana Čekić je bila u braku sa Ivanom Miladinovićem, koji je bio klavijaturista u njenom bendu. Andreana i Ivan vjenčali su se 4. maja 2016. godine, a Andreanina kuma je bila Ana Sević. Nakon razilaženja Čekićeva je ispričala kako ju je suprug psihički zlostavljao i da ga je plaćala duplo više nego što inače zarađuje klavijaturista.

"Željela sam ja da budem prva koja će reći da se razvodimo, kako se ne bi spekulisalo u medijima zbog čega smo se rastali. Za sebe mogu da kažem da sam dobar čovjek, jer uvijek sam gledala da nikoga ne povrijedim. Jedno što sam posle razvoda pogriješila jeste to što sam nastavila da radim sa njim i što sam ga ostavila da stanuje kod mene dok ne sredi svoj stan, ali toga sam tek sada svjesna. Ne mogu njega da krivim, jer svako radi najbolje kako zna", rekla je pjevačica za Estradanje i nastavila:

"Mi smo godinama sarađivali, ali sada prvi put kažem da tu nikada nije bilo neke ljubavi, kasnije smo to tek shvatili. Bukvalno sam se jednog jutra probudila, skuvala nam kafu i započela temu sa njim uz rečenicu: 'Srećo moja, daj da priznamo jedno drugom da se ne volimo kao muž i žena'. Nikada nisam komentarisala priče da me je varao, ali ja sada mogu tvrdim da jeste. Ženu ne možeš da lažeš, ona to mora da zna, samo bi trebalo da prizna sebi. Ja sam priznala", navela je Čekićeva tada.

Andreana se prije nekoliko godina razvela od Ivana, a o njihovom odnosu dugo je izbjegavala da priča u javnosti.

Andreana je 2019. godine pričala kako ju je klavijaturista psihički maltretirao i bio sa njom samo iz interesa, dok je kao ženu i suprugu nikada nije tretirao, kako je sama ispričala.

"Psihičko zlostavljanje počelo je tako što me je sve češće ponižavao pred saradnicima, da bi mene napravio malom, a sebe velikim. Više puta mi je rekao da pjevam kao k**ac kad ne pijem, pa me je tjerao da pijem kad radim i kad snimam pjesme. Tom vrijeđanju prisustvovali su moj prijatelj i autor Saša Lazić, takođe i Emir Đulovič i bili su zgranuti", rekla je jednom prilikom za Svet Andreana.