"GADE! UZIMAJU NAM SVETINJE, NAROD PATI, A TI SE ŠLIHTAŠ" Andreana brani Selmu, Tamara je URNISALA!

Tamara Đurić žestoko je udarila na Andreanu Čekić koja je stala u odbranu koleginice koja je na nastupu pokazala albanskog orla.

Izvor: YouTube/Ami G Show

Selma Bajrami našla se u centru skandala kada se na društvenim mrežama pojavio snimak na kom tokom jednog nastupa pokazuje dvoglavog orla, simbol "Velike Albanije". Korisnici mreža su ovo shvatili kao provokaciju, te su negativni komentari preplavili društvene mreže, a reagovale su i poznate ličnosti.

Komentar je dao voditelj Ognjen Amidžić s kojim je Selma neposredno prije toga ušla u sukob tokom emisije, ali i Andreana Čekić koja je stala u zaštitu koleginice. Atraktivna starleta Tamara Đurić oštro je osudila ovaj čin i brutalno urnisala pjevačicu.

Tamara nije mogla da se suzdrži, pa je Andreani žestoko odgovorila putem društenih mreža.

"Potpuno očekivano za ženu koja misli da je Zemlja ravna ploča, iz Geografije si dobila keca davno, a vidim da ti ni istorija ne ide od ruke. Pjevaćeš u Bosni kao što će i Bosanski izvođači u Srbiji. Ne brini se. Samo bez mržnje i provokacije. Jeste simbol Albanije, ali kada se pjeva o Kosovu ne pokazuje se simbol Albanije, nego Srbije (dakle tri prsta). Andrijana, mnogo si glupa! Bolje nekada ćuti da pomisli narod da si mudra. To kad čujem 'nije ubio čovjeka', kakav je to izgovor? Nije ona ubica, jasno nam je - Ona provocira, ona je pjevala pjesmu 'povoedi kolo gazelo moja ples ples albanski bećas će uzeti daire svirate jako jasno u noć našoj sreći ples ples kosovski dolikuje ti zvjezdo'. Narod nam pati. Tebi su pjesmu uzeli, pa si kukala, a nama uzimaju svetinje, a ti se šlihtaš da bi bila angažovana. Pi, gade jedan", napisala je Tamara Đurić na svom Instagram profilu i označila Andreanu Čekić.

Selma Bajrami nedavno je gostovala u jednoj emisiji gde je poručila da "nije nacionalista", ponovila da nije imala namjeru bilo koga da uvrijedi, ali i otkrila da "postoji mogućnost da je nekome zasmetala", jer se nedavno vratila na scenu i "zasijala".

"Meni se to činio kao dio koreografije, muzika me ponijela, plesala sam, veselila se i jednostavno ja trenutno ne mislim da sam napravila nešto loše, da ne ispadne da se pravdam. Napravila sam to nešto rukama što je izgledalo kao taj neki orao, neka provokacija. Ja nikad nisam imala namjeru da nekoga uvrijedim", rekla je Selma.