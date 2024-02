RAZVELA SE I ZALJUBILA U INSTRUKTORA DŽIJU-DŽICE! SVIJET BRUJI O ROMANSKI SLAVNE MANEKENKE: UHVAĆENI KAKO SE LJUBE

Žizel Bundšen navodno ima novog dečka i to instruktora džiju-džice.

Supermodel Žizel Bundšen nakon razvoda od jednog od najuspešnijih igrača američkog fudbala svih vremena Toma Brejdija, s kojim ima dvoje dece otvorila je dušu i u jednom intervjuu i ispričala šta joj se sve dešavalo u životu, a kako prenose strani mediji ona je navodno ponovo pronašla sreću u ljubavi.

Žizel je primijećena kako sve više vremena provodi sa svojim instruktorom džiju-džice Joakimom Valenteom, a kako se navodi njih su čak i viđeni kako se ljube na Dan zaljubljenih u njenom kraju u Majamiju.

O njihovoj romasi se već neko vrijeme šuška, a manekenka nije želela da komentariše ove navode. Njih dvoje su se upoznali kada je Žizel djecu odvela u njegov studio, a ubrzo je i sama počela da trenira.

Sve je postalo sumnjivo nakon što je Joakim uhvaćen na nekoliko putovanja na kojima je bila i Žizel s djecom - "Oni se diskretno viđaju od ljeta“, rekao je izvor.

Pisalo se i da se sa instruktorom borilačkih vještina zabavljala čak i prije putovanja - "Mislim da u ovom trenutku, nažalost, pošto sam razvedena, sigurna sam da će me spajati s nekim muškarcima". Žizel je upoznala i Joakimovu braću: "Veoma sam zahvalna što ih sve poznajem, jer ne samo da su meni i mojoj djeci pomogli, već su postali i veliki prijatelji, a posebno Joakim. On je naš učitelj i što je najvažnije, on je osoba kojoj se divim i kojoj vjerujem. Tako je dobro imati takvu energiju u blizini moje djece", rekla je Žizel jednom prilikom, a nedavno je saopštila i najtužniju vijest da joj je preminula majka.