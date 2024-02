FUTA BESAN NAKON TVRDNJI DA MARINA NIJE NAPISALA "NEDELJU" Bio sam tu, zajedno smo je pravili! To su gluposti

Aleksandar Futa Radulović oglasio se nakon tvrdnji da Marina Tucaković nije napisala pesmu "Nedelja".

Nakon što je novinar, scenarista i reditelj Dragan Jakovljević izjavio kako numeru "Nedelja" nije napisala Marina Tucaković već rođak Džeja Ramadanovskog Iso Lero Džambo, a ona ju je samo doradila, oglasio se njen muž Aleksandar Radulović Futa.

Numeru su zvanično potpisali Marina Tucaković kao autor teksta i Futa kao autor muzike. Futa tvrdi da je bio sa Marinom dok je radila tekst.

"Iso Lero Džamba je došao jedno veče pijan i bio je odsečen od svega. Na salveti je pisao reči. On je inače bio poeta za razliku od Džeja. Kažu Džej napisao pesmu. Kakav Džej, on nije imao veze sa tim. Tada su Grga i i Zoki Smilić, obojica muzičari hvatali taktove i napravili tu melodiju. Baš tu melodiju koja je i snimljena. Ja posle pročitam u novinama da je tekst "Nedelje" pisala Marina Tucaković", rekao je Jakovljević prilikom gostovanja u emisiji "Crna hronika" na Kurir TV.

Futa se prvo nasmejao na ove tvrdnje, pa besno poručio:

"To su gluposti. To je moj komentar. Može da se javi bilo ko da kaže bilo šta samo zato da bi napravio veštačku frku, pošto se digla fama oko filma 'Nedelja'. Gluposti... Svašta čujem, a evo sad i ovo", rekao je on, a kada su ga pitali da li je bio tu kada je Marina pisala pesmu, on je potvrdio:

"Naravno da sam bio tu dok je Marina pisala pesmu, zajedno smo je pravili i ne samo tu pesmu, već i sve ostale".