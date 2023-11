KARLEUŠA I FUTA NA SUDU! Muž pokojne Marine Tucaković presavio tabak - Jelena nije jedina, evo koga je sve TUŽIO!

Kompozitor Futa Radulović uskoro će se naći na sudu sa Jelenom Karleušom.

Izvor: MONDO/Stefan Stojanovć

Aleksandar Radulović Futa, suprug pokojne Marine Tucaković i otac pokojnog Milana Radulovića Laće, angažovao je pravni tim koji je pokrenuo pravni postupak protiv pevačice Jelene Karleuše, ali i drugih estradnih zvezda.

Pred samo objavljivanje novih albuma Jelene Karleuše, "Alfa" i "Omega", Radulović je uz pomoć pravnog tima rešio da se obračuna s izvođačima zbog kršenja autorskih prava, a na pevačicin Jutjub kanal je stavljena restrikcija zbog navodne zloupotrebe autorskih prava. Kanal je tri puta strajkovan, što je značilo automatsko gašenje. Došlo je do pravog medijskog rata, koji će svoj epilog dobiti na sudu.

Kako je Futa otkrio, na sud ne ide samo sa Karleušom, već sa još nekoliko pevača koje je tužio.

"U decembru je suđenje (sa Karleušom). Nije samo Jelena u pitanju, mnogo njih je u pitanju, ona je samo jedan primer. Zakon o autorskom pravu kaže da autor mora da pita da li nešto može da se snimi i iskoristi. Ne može svako da snima kad hoće i šta hoće i kači na razne kanale. Stvar je u redosledu koraka, koji su mnogi pobrkali. Svi novi pevači obrađuju stare pesme, jer im daju garanciju da su već prošle, pa će biti slušane. Nemamo ništa protiv, ali moramo da se pitamo. Mislim da je pametnije da se snimaju nove pesme, a ne samo da se obrađuju", rekao je Futa koji je otkrio i sa koliko pevača je u sporu, sem sa Acom Lukasom i Karleušom.

"Ne znam, to radi neka ekipa koja se bavi tim. Postoji spisak, morao bih da prelistam katalog, mnogo pesama imam. Ima ih jedno tridesetak", poručio je Futa, a Karleuša se ovim povodom ranije oglasila.

"Suprug Marine Tucaković pokušava ucenom i prevarom da se bespravno okoristi o minuli rad pokojne supruge i da me reketira ali m,u to naravno neće poći za rukom. Umesto da ga gorka sudbina nauči da bude bolji čovek, on je pokazao svoje bolesno gramzivo, pohlepno lice. Njim se sad bavi sud i moj advokatski tim, a i karma. Na ovu temu se više neću oglašavati jer mi je ispod časti", rekla je tada Karleuša.