IZVRIJEĐALA TAKMIČARA ZBOG KILAŽE! Viki Miljković urnisali na mrežama, napale je i kolege - "U Americi bi išla u zatvor"

Viki Miljković našla se na meti žestokih osuda nakon kritika koje je uputila jednom od takmičara emisije "Zvezde Granda".

Izvor: YouTube/Zvezde Granda

Takmičenje "Zvezde Granda" puno je iznenađenje, a žiri koji obožava međusobno da se proziva i svađa uvijek privlači veliku pažnju javnosti. Ipak sada je Violeta Viki Miljković uspjela da iznervira kako svoje kolege, tako i pojedine korisnike društvenih mreža.

Ona se našla na udaru brojnih korisnika mreža zbog njenog komentara na račun kilaže takmičara Omara Džeferoskog iz Skoplja, kome je rekla da mora da smrša ili neće glasati za njega u narednom krugu takmičenja - "Ukoliko ne budeš smršao do sljedećeg pojavljivanja, kruga ili čega god...", rekla je Viki, dok joj je Ceca poručila da "pusti čovjeka"

"Čekaj, pusti ti mene... Ne može da se bavi ovim, da ima ovoliko godina koliko ima...", nije odustajala Viki, a onda se umiješala Marija Šerifović koja je rekla da je to što Miljkovićka radi diskriminacija.

"Ne, to se ne zove diskriminacija. Marija, ne može... Ja njemu nijesam rekla da mora da smrša 20 kila. Ja mu nijesam rekla da je debeo", branila se Viki, a Marija je tad pobjesnela.

"To se u normalnoj civilizaciji se tako ne govori, znaš... Zatucani ste i nevaspitani. Možda dečko ima zdravstveni problem, pa ne može da smrša. Nije sve u hrani. Nijeste u pravu. Postoje načini da se to kaže i sprovede u djelo. Odvratan ti je način. Viki, za to bi u Americi išla u zatvor. Srećom, pa nismo tamo. Idi, vrati se u ono tvoje selo, majke ti. Vodite je u selo", pobjesnela je Marija.

Miljkovićeva je Mariji poručila da ju je uvrijedila - "Ti si vrijeđala na nacionalnoj frekvenciji, budalo jedna", uzvratila je Marija.

Ovo je jako iznerviralo korisnike "Iksa" (nekadašnji Tviter), koji su u komentarima žestoko izvrijeđali Viki - "To je ipak Viki (Violeta). Uvijek je bila ograničena", Ovo je grozno", "Užas", "Baš nepristojno", samo su neki od komenatara.