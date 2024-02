"MAJKA ME NE VOLI, UNUKA NIKADA NIJE VIDJELA" Tara u suzama o porodici - Nijesam imala šta da jedem, htjela sam da umrem

Tara Simov u svojoj velikoj ispovijesti govorila je i o majci, za koju kaže da je ne voli, kao i da nikada nije vidjela svog unuka.

Bivša rijaliti učesnica Tara Simov prošle godine ostvarila se u ulozi majke, kada je na svijet donijela sina kom su ponosni roditelji dali ime Nikolaj. Ubrzo nakon porođaja našla se u centru pažnje javnosti kada je saopštila da je raskinula s izabranikom, ali su brzo riješili sve nesuglasice i pomirili se.

Dok je bila učesnica rijaliti programa Taru je posjetila njena majka Miroslava Simov, koja je bila u zatvoru zbog navodnih prevara mobilnim telefonima. Ona je bila u Zabeli, a njen cimerka iz zatvora je jednom prilikom rekla šta misli i o njoj i o njenoj ćerki. Tara je u svojoj velikoj ispovijesti progovorila o odnosu sa majkom Miroslavom.

Kako Tara tvrdi, nju majka nikada nije voljela, a svoje unuče, Tarinog sina Nikolaja još uvijek nije upoznala - "Ne, moja majka mene ne voli. Da me voli ja bih vjerovatno sada živela sa njom ili bih do 18. godine živjela sa njom. Vjerovatno bih bila srećno dijete", rekla je ona, pa dodala: "Nije mi nikada rekla da me ne voli, ona govori sve suprotno, kako joj nedostajem i kako me mnogo voli i kako bi voljela da sve bude kao prije, međutim, nije. Postoje stvari koje vrijeme ne može vratiti, a to je cijelo moje djetinjstvo".

Ipak, učesnica zadruge nije mogla da zadrži suze kada je komentarisala svoja osjećanja prema majci: "Ja svoju majku volim najviše na svijetu. Uradila bih sve za nju, ali bolje je ovako. Prosto ta neka distanca je skroz okej", poručila je Tara, pa otkrila da Miroslava na društvenim mrežama unuku ostavlja tužne poruke:

"Majka nikada nije vidjela moje dijete, sve vrijeme mu ostavlja tužne poruke u komentarima i ljudi stiču pogrešan utisak. Nikada neću ispričati, kakva je moja majka, ko je moja majka i kakvo sam ja djetinjstvo imala".

Bivša zadrugarka tokom svog učešća u rijalitiju nerijetko je isticala da je imala teško djetinjstvo, a jednom priliko je priznala i da u jednom periodu života nije imala novca ni za osnovne ljudske potrebe.

"Sve što mi je tada bilo ponuđeno, bilo mi je ponuđeno od strane ljudi sa ulice. Nijesam imala šta da jedem. Žao mi je samo što nemam na čemu da im budem zahvalna... Sjećam se da sam sa 15 godina izgovorila 'samo da ne dočekam jutro', željela sam da umrem", priznala je Tara koja je nedavno postala majka, a iako ne krije koliko voli da provodi vrijeme sa nasljednikom, jednom izjavom je šokirala cijelu naciju.

"Trudim se da budem dobro pošto beba nikada ne spava. Pozdrav za sve majke ovog svijeta, kapiram vas zašto ste nenormalne", rekla je Tara, pa dodala: "Mnogo sam stroga kao majka. On ima dva mjeseca, a ja se ljutim na njega kada plače. Zapravo nije da se ljutim, nego sam u fazonu: 'Sine, sve ti je potaman. Promijenila sam ti pelenu, jeo si, pustila sam ti crtaće, mama ti se uhvatila za uši i igra'. Ja glumim neviđenog debila po kući da bih mu bila zanimljiva".

Tada se dotakla i popularne teme o tome da li djecu treba "stavljati pred televizor" - "Dok sam bila trudna vodila sam polemike oko toga da djetetu neću dozvoljavati da sjedi ispred televizora, a sada mi je jasno da je televizor spas".

