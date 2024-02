SA 14 GODINA GA OPTUŽILI ZA POKUŠAJ UBISTVA: Srpski reper o burnoj prošlosti, sad prodaje GOLE SLIKE

Reper Marko Milivojev Mili govorio je o svojoj problematičnoj prošlosti.

Izvor: instagram/miliofficialbebooo

Srpski reper Marko Milivojev, poznatiji kao Mili, nikada nije krio svoju problematičnu prošlost, a sada je u jednoj emisiji otkrio i da je sa 14 godina bio optužen za pokušaj ubistva.

Kako je otkrio, taj period adolescenstkog života će pamtiti do kraja života, iako je, kako kaže, bilo jasno ko je krivac: "Meni su sa 14 godina sudili za pokušaj ubistva. To ljudi ne znaju i, evo, sad prvi put pričam o tome i to su neke strašne stvari koje te obeleže za ceo život. Da jedan klinac to proživljava", istakao je popularni reper, te otkrio kako je došlo do incidenta zbog kojeg je tako reagovao:

"Taj jedan momak je dirao mog druga i to je to. Ja sam svog druga odbranio. Tada sam reagovao kako sam reagovao, doveo sam sebe u situaciju gde me je taj drug 'prodao'. Kada su ga pitali da li sam imao nešto u ruci, neki bokser, ili nešto slično, rekao je: 'Ja ne znam, nisam video'. Meni je tada inspektor rekao: 'Pa, ja bih rekao i za nekoga koga ne poznajem, ako mi je pomogao... Vidi, pošto ja vidim da ti udaraš ko Tajson, sve je je okej, ali pusti sledeći put da te napadnu, a onda ti rokaj. Da ja ovde pišem da je u pitanju samoodbrana...' I oni su ljudi videli ko je ispravan u toj situaciji", objasnio je.

Inače, Mili je odlučio da zarađuje i putem platforme "Onlyfans" na kojoj se objavljuje sadržaj za odrasle.

"Imam, ali nisam nešto preterano aktivan. Gotivno mi je bilo da to uradim jedini kao muškarac. Ja gledam da sam s*ks simbol i što se tiče muškaraca i žena, mene svi vole. Nisam toliko aktivan i ne dajem se tamo, uglavnom su to slike neke do pojasa", rekao je nedavno.