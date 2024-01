"MUŽ MI JE REKAO: BIRAJ - PLEJBOJ ILI BRAK": Suzana Mančić otkrila koja rečenica je bila presudna - Ipak sam se skinula!

Suzana Mančić o porodici, pedeset godina karijere i odluci da se slika za "Plejboj" u 49. godini!

Izvor: Kurir TV screenshot

Suzana Mančić je godinama prisutna u javnosti, kako kao voditeljka, tako i zbog svog privatnog života. Kao studentkinja prava, počela je da peva i muzika joj je bila i ostala najveća ljubav, a mnogi je pamte kao 'loto devojku', ali i po naslovnici za "Plejboj" u 49. godini.

Ona je sada govorila nem je o svom odrastanju, porodici i najvećoj popularnosti. Najpoznatija loto devojka u bivšoj Jugoslaviji slavi pola veka karijere. Suzana Mančić (67) radila je stvari koji su u njeno vreme bili poput presedana, a danas su prestiž za mnoge zvezde. Za "Plejboj" se skinula u četrdeset devetoj godini pa je za hrvatske medije otkrila, zbog koje je rečenice pristala da to učiniti za srpsko izdanje, ali i zašto je odbila hrvatsko izdanje.

Prošle nedelje u Zagrebu su joj dodelili titulu za ''bezvremensku lepotu''. Tada je govorila o svom odrastanju, porodici, i trenutku u kojem je postala svesna svoje popularnosti. "Bila sam iznenađena kada su me pozvali. Ovo je zaista jedno laskavo priznanje za neprolaznu lepotu. "To je jako lepo čuti u mojim godinama, toliko toga je prošlo, a ja ove godine slavim pedeset godina svoje karijere. Tako da je nagrada stigla u pravom trenutku", govori Suzana koja se u glavni grad Hrvatske vratila po prvi put nakon pandemije.

Izvor: Instagram/suzanamancicofficial

"Volim Zagreb jer sam ovdje imala puno lepih trenutaka, i u životu i u karijeri. Ovaj grad mi je kroz prošlost vrlo gostoprimljivo širio ruke. Ovde me vežu prijateljstva, simpatije i poneka ljubav... Nekada davno, to je već prošlost (haha)" priznaje. Na crvenom tepihu pojavila se u pratnji kćeri Natalije u dugoj pripijenoj crvenoj haljini, specijalno za tu priliku. Moda je Suzani oduvijek bila dio života. Ipak, kaže, da je nekad znala pogrešiti s odabirom modnih komada.

"Nekad sam znala potpuno promašiti s modnim izražajem i jedne godine me politikin Bazar proglasio najgore odevenom ženom na našoj estradi. Mislila sam: 'Pa dobro i Elizabet Tejlor je često bila na vrhu takve liste, baš me briga' (haha). Sada shvatam da je sve u jednostavnosti i da ne treba trčati za trendovima. Što sam starija, sve više idem u klasiku."

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Suzana je rođena Beograđanka, a svog detinjstva se rado seća. Živela je skromno s tatom Aleksandrom i mamom Verom, u 'zajedničkom stanu'. "Ljudi su u to vreme delili stanove jer nije bilo dovoljno smeštaja u Beogradu. Moj tata je tada, kao novinar lista Borba, dobio na raspolaganje master bedrum u jednom divnom salonskom stanu. Tu je živelo nekoliko porodica, parova, a ja sam bila jedino dete. Bila sam strogo upozoravana da ne smiem vikati, skakati, trčati kroz kuću..."

"Vrtić u koji sam išla postoji i dan danas. Kada prođem blizu njega, vidim današnju dečicu pa ih pitam jesu li oni iz tog vrtića, a onda se tete raspričaju sa mnom. Imala sam brižno detinjstvo, bila sam jedino, dugoočekivano dete, maženo i paženo, ali su roditelji bili strogi. Radio bi ponekad i kaiš (haha)", prisetila se Suzana, i dodala koje trenutke iz detinjstva pamti i dan danas. "Kao mala sam obožavala Đorđa Marjanovića, a u ustima još uvijek imam okus omiljenog sladoleda iz jedne poslastičarnice. Nedeljom bih s tatom išla na Košutnjak da se igramo s loptom, dok mama priprema ručak."

Priča nam kako je oduvek volela muziku, kao što ju je volela i porodica s tatine strane. "Kad bi se Mančići okupili i zapevali zajedno, ja bih zanemela jer sam mislila da uopšte nemam sluha. Međutim, kasnije sam se zaljubila u jednog momka koji je svirao gitaru i imao bend. Na jednoj njihovoj probi sam stidljivo zapevala i njegov prijatelj je rekao: 'Ej, pa mala jeva'. I nas šestoro se skupimo i oformimo grupu 'Trag', imali smo prvi i jedini singl 'Grade moj'. Probe smo imali u pozorištu mladosti 'Dadov' i tamo sada želim obeležiti 50 godina karijere, da se vratim na mesto gdje je sve počelo", ispričala je.

O prvoj popularnosti...

"Tadašnji dečko gitarista me upitao zašto se stalno namećem. Drugi su bili svesni te moje ekspresivnosti, energije i ambicije kojih ja nisam bila svesna", kaže Suzana koja je u to vreme bila studentkinja prava, a paralelno je doživljavala i prve muzičke uspehe. "Postala sam samostalni izvođač i već sam imala prvi hit 'Ogledalce, ogledalce'. Tada su me ljudi prepoznavali na ulici. To mi je bila fascinacija. Hodam gradom i čujem iza sebe srednjoškolce kako govore: 'Vidi, Suzana Mančić i mislim se: 'Bože, postala sam popularna'.

Izvor: Instagram/suzanamancicofficial

''Hrvatski Plejboj sam odbila...''

Kao 48-godišnjakinja je 2004. godine pozirala za srpski Plejboj, a svega nekoliko godina ranije stizale su joj ponude od hrvatskih urednika. "To je bila prva ponuda i mogla sam dobiti dobar honorar, ali sam bila stidljiva, imala sam i dvoje djece. Međutim, kasnije se otvorio srpski Plejboj i urednica je bila Duška Jovanić. Ona je znala kako će me 'kupiti'. Rekla mi je: 'Samo posebne žene pomiču granice, samo one pametne i hrabre'. Tu sam se ja pronašla. Ja se ponosim time i mislim da sam Plejboju dala što mu treba. Skinula sam se, bilo je vrlo sofisticirano i umetnički. Ekipa je bila divna, fotografije su bile jako estetske, samo mi se naslovna strana nije svidela. Nekako je bila sivkasta", ispričala je i objasnila kako je porodica reagovala na naslovnicu kultnog časopisa.

"Skandal strašan. Muž nije sa mnom pričao pet dana. Već mi je ranije rekao, kada bismo pričali na tu temu, da će se razvesti. Bili smo na letovanju kada je izdanje izašlo, i nazvala sam mamu da pošalje rođaku da kupi. Majka se šokirala, jer nikome nisam rekla za to. Onda me nazvala i rekla mi: 'Lilice, ja se ponosim tobom'. Meni je njena podrška oduvek bila najvažnija." zaključila je.