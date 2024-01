PREKO 170 ŽENA ME JE ODBILO! Bivši pevač Miligrama otkrio razlog, dobio KORPU od koleginice: "Neslavno se završilo"

Adi Šoše otkrio je zašto je nerijetko dobijao "korpe" od žena, ali i da je to promijenio, te je sada srećno zaljubljen.

Adi Šoše proslavio se učešćem u takmićenju "Zvezde Granda", gdje je glasom sve oduševio, a posebno je "zapao za oko" Aleksandru Miliću Miliju, koji ga je angažovao kao pjevača u Miligramu umjesto Alena Ademovića. Pjevač više ne izgleda isto kao u takmičenju, on se ošišao na kratko, a sada i priznao da je kod djevojaka imao neuspjeh zbog duge kose.

"172 žene su me odbile zbog duge kose, nije im se dopalo kako to izgleda", rekao je mladi pjevač i otkrio da je popio "korpu" i od koleginice.

"Na početku karijere sam se udvarao jednoj koleginici koja me je odbila, tako da se to neslavno završilo. Sada sam srećan, zauzet sam dečko", rekao je Adi koji je istakao da mu parkiranje baš ne ide od ruke - "Slabo znam da se parkiram. Tražim široka mjesta da bih mogao da stanem. Pomolim se Bogu da nekoga ne kucnem. Stalno mi stižu kazne, do sada ih je bilo šest, sedam. Vozim godinu i nešto dana".

Aleksandar Milić Mili predstavio je novog pjevača Miligrama Adija Šošea, koji je nakon niza godina naslijedio Alena Ademovića.

"Alenu je istekao ugovor i nije bilo u planu da ostaje duže u Miligramu. On je vrlo specifičan vokal i sve što sam mogao da snimim s njim bilo je svakako više od onoga što sam planirao. U kontaktu smo i dalje. Adi je nevjerovatan vokal. On je bio u 'Zvezdama Granda', ali nije imao ugovor s njima i kad je izašao iz takmičenja, poslali su ga kod mene. Stalno su mi ga slali i na Instagram, a kad sam shvatio ko je, oduševio sam se", rekao je Mili na predstavljanju pjevača koji se nije dugo zadržao u Miligramu.