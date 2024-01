JEDNA IZGLEDA LIJEPO, DRUGA KAO SA ŠTRAFTE: Pjevačica o današnjim djevojkama - "Nije mi jasno što se tako uništavaju"

Pjevačica Goca Lazarević o estetskim intervencijama i izgledu djevojaka

Pjevačica Goca Lazarević, koja važi za jednu od najljepših "prirodnih" pjevačica na domaćoj javnoj sceni, progovorila je o današnjim trendovima, estetskim intervencijama i izgledu koleginica i mladih djevojaka koje "izgledaju kao sa štrafte".

"Spremna sam na neku operaciju, znači meni nije jasno mlade lijepe djevojke što sebe uništavaju. Bez obzira da li se neko bavi javnim poslom ili ne, treba da vodi računa o sebi. Ja i da nisam javna ličnost, ja volim da izgledam pristojno i lijepo. Njegujem se i trudim se da izgledam lijepo, ne kao moja ćerka ali lijepo. Precijenjeno je to, previše je u medijima tih osoba koje su takve kakve jesu", rekla je Goca i dodala:

"Ja kada sam bila mlada, ja sam to samo gledala u ‘Crvenim ulicama’, a sada je ta moda izašla na javnost. To sve zavisi od porodice i vaspitanja. Mi žene smo u prednosti u osnovu na muškarce, mi možemo da se ofarbamo i nadogradimo kosu, a muškarci gube kosu, a sve je više muškaraca koji rade sve kao žene i ja ne mislim da je to loše. Evo na primjer dvije devojke nose mini haljini, jedna izgleda fenomenalno, a druga kao sa štrafte tako da mislim da svako treba da se posavjetuje sa nekim ako ne zna sam", rekla je pjevačica.