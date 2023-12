KO JE ZET GOCE BOŽINOVSKE? Zbog tajne udaje se posvađala s majkom - Nestala s estrade i preselila se u Valjevo! (FOTO)

Malo kome je poznato ko je zet Goce Božinovske zbog kog je njena ćerka Jelena napustila estradnu scenu.

Pjevačica Goca Božinovska ima troje djece, sina Mirka koji joj je iz braka sa Bojanom podario dva unuka i ćerke Zoranu i Jelenu koju je javnost imala priliku upoznati u jednom muzičkom takmičenju. Goca iza sebe ima dva braka i Jelenu je dobila u prvom, s kompozitorom Radetom Vučkovićem, dok je Mirka i Zoranu dobila s pokojnim Zoranom Šijanom.

Jelena Vučković je takođe pjevačica, nije često u medijima, za razliku od njene majke, ne prate je skandali i sama je uspjela da pronađe i zauzme svoje mjesto na estradi, a o detaljima privatnog života rijetko govori.

Ona se 2016. godine tajno udala za dugogodišnjeg dečka Aleksandra Sofronića i povukla sa scene. Ubrzo nakon što se pojavila ova vijest, njena mama Goca Božinovska ju je demantovala. Međutim, zet je ubrzo demantovao taštu i potvrdio pisanja medija - "Naravno da smo vjenčani. To je nešto između njih dvije, ne znam šta bih vam rekao. Možda je Goca tako reagovala jer je mislila da je to privatna stvar", rekao je tada Sofronić.

Jelena i Aleksandar žive u Valjevu, a u Beograd dolaze samo da obiđu porodicu i kada ona ima poslovne obaveze.

Bivši muž pjevačice Goce Božinovske, kompozitor Rade Vučković ispričao je da njihova ćerka Jelena nije u dobrim odnosima sa majkom - "Odavno se nisam čuo sa Gocom, Jelena i ona su zahladnjele odnose, nisu više bliske kao ranije i ne viđaju se. Jelena uopšte ne želi da priča na tu temu. Ona nikad nije željela da je predstavljaju kao ćerku Goce Božinovske, a sad su došle u neki konflikt", rekao je on i dodao:

"Po mom mišljenju, nema razloga da ne pričaju, Gordana je dobar čovjek i njih dve bi trebalo to da izglade sa ženske strane. Jelena je pokupila genetiku na mene, razmišlja kao i ja, pa se zato ne slaže sa Gocom".

Goca se kasnije oglsila i objasnila da je to sve izvučeno iz konteksta, te da je riječ o njegovim starim izjavama, a ne o novim - "Ma to je stara priča, ja sam sa Jelenom u odličnim odnosima, kao i sa Radetom, prijatelji smo ostali nakon svega. Bila sam ja ljuta na Jelenu u jednom trenutku, zbog izjave oko svadbe i svega, ali to su one klasične porodične rasprave i svađe, ništa tu nije bilo toliko strašno, riješeno je odmah".

