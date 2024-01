"MENI SE NAROD PODSMIJEVAO" Radu Manojlović PROZIVALI na ulici, sada kažu da je BAHATA

Rada Manojlović otkrila je sa kakvim se pedrasudama i komentarima suočavala na početku karijere.

Izvor: Kurir TV printscreen

Pjevačica Rada Manojlović aktivna je na sceni već skoro deceniju, a domaća javnost upoznala ju je zahvaljujući takmičenju "Zvezde Granda" u kojem se istakla.

Danas važi za jednu od najtraženijih pjevačica, a sada je u emisiji "Magazin in" priznala da se na početku karijete susretala sa predsrasudama i prozivkama, te da je zbog automobila koji je vozila bila predmet podsmijeha. Rada je otkrila da je dugo bila meta podsmijeha ljudi jer je devet godina vozila običan automobil, koji nije bio skup.

"Meni se narod podsmijevao. Ja sam devet godina vozila auto 'pežo 207'. I to ne pjevači, nego ljudi koji rade na benzinskoj pumpi, u prodavnici... Ja stanem da natočim gorivo i kažu mi: 'Pa ti još voziš tu biciklu'. Koliko puta su mi rekli na carini: 'Pa ti još nisi promijenila auto'. Izvini, molim te, što bih ja mijenjala auto koji mi nikad nije stao i odveze me od tačke A do tačke B sasvim regularno? Ali ne izgleda kako treba", pričala je pjevačica, pa nastavila:

"Kad sam promijenila auto, onda je ono s magarca na konja - u 'rendža'. E onda kažu: 'Vidji je ova bahata!' Tako da zaista ne treba da se bilo kome pravdate, bukvalno ću ako hoću samo listić da stavim, kao Eva! Ako se meni to radi i ništa neću nikome da objašnjavam", nastavila je.