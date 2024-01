ŠTA GOD DA OBUČEM BIĆU SELJANKA! Rada Manojlović priznala - "Niko od porodice mi se ne miješa u život i izgled!"

Pjevačica Rada Manojlović progovorila o komentarima koji se tiču njenog izgleda

Izvor: printscreen/Grand

Pjevačica Rada Manojlović proteklu godinu će pamtiti po raskidu veze sa bivšim dečkom Harisom Berkovićem, ali i prekidu saradnje s menadžerom s kojim je radila od vremena u Grandu. I dalje je jedna od najangažovanijih pjevačica, ali uporedo sa hvalospevima na račun "glasa i stasa" Rada od trenutka kada je zakoračila na scenu dobija negativne komentare na račun odjeće koju nosi na nastupima.

Pjevačica je priznala da čita negativne komentare na društvenim mrežama, ali da je ne dotiču. "Da se s time borim, promijenila bih se i pokušala da podiđem širim narodnim masama, ali generalno većina me voli. Mnogo je manje hejtera. Oni loši komentari, sa kojim sam se do sada susrela, su uglavnom na konto toga što sam sa sela. Konstantno sam 'seljanka'. To je nešto što ne mogu da promijenim, tako da se protiv toga ne borim. Šta god da obučem, kažu da sam seljanka. Nemam problem ni sa tim, dovoljno sam sazrela", rekla je pjevačica i dodala da kritike dobija od ljudi koje ne poznaje.

"Porodica me oduvek podržavala. Niko od njih mi se ne miješa ni u posao, ni u život, ni u izgled. Rođena sam i vaspitana da budem slobodna. Zbog toga ne postoji niko zbog koga bih promijenila spoljašnost ili unutrašnjost", rekla je Rada koja ne krije da najviše zarađuje među članovima porodice i da nije gadljiva na novac ali ga i ne veliča.

"Obezbijedio mi je lakši život. Sve je u tome kakav cilj imaš, da li želiš da drugim ljudima pokažeš koliko imaš i budeš iznad njih jer više zarađuješ ili ne. To zavisi od toga koliko si iskompleksiran i koliko ti je bilo teško prje, pa sada želiš da se osvetiš nekim ljudima koji nisu krivi za to. Ja nemam problem sa tim. Nikome ništa ne dokazujem i ne nabijam na nos i pokazujem koliko imam i šta sve imam. Samo želim da sebi i svojima učinim život lakšim, što treba svako ko dođe do nekih para, a ne da se ponašaš kao da si vrjedniji od drugih".

