VRIŠTALA SAM, LUPALA, TATA GA JE POLIVAO VODOM! Luna zatekla Marka na podu i BEZ SVIJESTI - Četiri sata haosa!

Luna Đogani ispričala je kako je supruga Marka Miljkovića zatekla bez svijesti, kao i da je do njega uspjela da dođe tek nakon četiri sata.

Izvor: YouTube/Sikter Tube

Bračni par Luna Đogani i Marko Miljković koji su nedavno otkrili malo poznate detalje iz svog odnosa, odlučili su da se oprobaju i u ulozi voditelja, te su objavili svoju prvu emisiju na Jutjubu koju su nazvali "Bunker". U prvoj epizodi otkrili su kako su došli na ideju da snimaju emisiju, ali i da je tokom sređivanja studija došlo je do jedne neprijatne situacije, u kojoj je kako Luna sama kaže, "izgubila pola života".

"Znate kako je danas sa majstorima, zoveš ga, on se posle 10 dana ne pojavi. Ispaljuju, a cijene kao da rade u Švajcarskoj. I tako sam ja riješio da sredim ovaj zid. Kupio sam ove kocke u djelovima i riješio da sam sve to izlijepim. Jednu, po jednu, i tako sam lijepio, još sam kupio lijepak u spreju", rekao je Marko, a Luna je dodala: "Samo da naglasim, ovdje nema prozora, ovo je pravi bunker".

"Da, imamo samo dva otvora za ventilaciju, tako nam je lakše da kontrolišemo svjetlost. I da nastavim... uzmem ja onaj lijepak i krenem polako da prskam, i izlijepim pola bunkera lagano. Kad sam izašao, Luna me je pozvala, Mia je bila bolesna da odem po nju u vrtić. I ja sam htio da zalijepim samo još dvije kocke koje su ostale, pa da krenem po Miu. Trebalo mi je 5-10 minuta. Ja kad sam ušao, osjetio sam malo da smrdi lijepak, ali nisam znao da je toliko zagađen. Nisam uključio ventilator, samo sam završio te dvije kocke, i to je posljednje čega se sjećam", ispričao je Marko.

"Ja sam njemu javila da je Miji loše, zvali su me iz vrtića, imala je temperaturu. Ja njemu javljam, on kaže 'dobro odlazim'. Međutim, prolazi neko vrijeme, njega nema, ne javlja se što je čudno za njega. Ja sam kod kuće sa bebom, ne mogu ništa da uradim. Zovu me iz vrtića, da li Marko stiže po Miju, meni već kreće panika, ne znam šta se dešava. Pozvala sam tatu, snašla sam se, on je odveo Miju i tu sam već počela da ludim. Mislila sam da me namjerno ignoriše, ali ne znam zašto bi ignorisao zbog svog djeteta. Ja sam zvala njegovog brata, došli su svi od mene, Marka nema, a prošlo je dva sata. Znam da je bio dole, kucala sam, lupala, vrištala njega nema. Još kad sam vidjela da je auto u garaži, a njega i dalje nema, e tu sam već počela da mislim da nešto nije u redu. Onda je Nemanja otkrio da je Marko dolje, jer su se priključio 'wifi'. Tada smo znali da je dolje, ali nije pri svijesti. Nismo mogli da uđemo jer nemamo ključ, pa smo zvali bravara. Posle četiri sata haosa, uspjeli smo da uđemo. Svi smo se okupili ispred vrata, dok je bravar otvarao, tresli smo se, samo smo željeli da ga nađemo u što boljem izdanju, da se nije povrijedio. Ulazimo unutra, i zatičemo Marka na podu. Ja sam... Meni je pola života otišlo. Počeli smo da vrištimo, moj tata ga poliva vodom, tata ga diže. Uglavnom dobro se završilo", prisjetila se Luna koja je u novogodišnjoj noći pobjesnela tačno u ponoć.