BIO JE BAJA IZ SEPAREA, SVAŠTA SAM POMISLILA! Luna i Marko otkrili nepoznate detalje iz svog odnosa - Znala sam ko je on

Luna Đogani i Marko Miljković za godišnjicu svoje ljubavi otvorili su dušu i ispričali malo poznate detalje svog odnosa.

Influenserka i rijaliti pobjednica Luna Đogani 2019. godine započela je vezu s Markom Miljkovićem tokom boravka u Zadruzu. Iako su mnogi nagađali da njihova ljubav neće drugo potrajati, oni su ipak odlučili da se vjenčaju, a postali su i roditelji dvije prelijepe djevojčice. Miljkovići su na svoju godišnjicu riješili da iznenade svoje pratioce do sada neispričanim detaljima iz njihovog odnosa.

Kada se radi o tome ko se prvi zaljubio, Luna Đogani nije krila da je to bila ona - "Pa, mislim da sam ja, zato što sam generalno zaljubljive prirode. Tada, kada sam bila realno klinka, malo mi više pažnje pružiš, nasmiješ mi se, kažeš mi dvije, tri lijepe reči, još kada izgledaš dobro, naravno da sam se zaljubila", rekla je Luna, dok je Marko otkrio da kod obje osobe mora doći do hemije kako bi se desila ljubav:

"Ja moram da dodam, ne znam da li u ljubavi neko može prvi da se zaljubi. Po mom mišljenju, u ljubavi mora da se desi hemija, da krene kod jedne, pa da pređe na drugu osobu i ta ljubav se jednostavno rodi", naveo je on.

Kada je riječ o njihovom upoznavanju, Luna i Marko su imali drugačije viđenje njihovog susreta: "Mi kada smo se prvi put sreli, Luna je pomislila: 'Vau, Marko Miljković' i poljubila me krišom ovdje, tik pored usana", rekao je Marko, dok je Luna tvrdila da to nije bilo baš tako, te je priznala šta je zaista pomislila, kao i da je Marka znala od ranije:

"Jeste, to sam pomislila, ima tu još svašta nešto što sam pomislila, možda nešto nije za javnost. Pomislila sam kako ima lijepa usta, ali nisam te namjenski poljubila u usta, možda se slučajno desilo. Ali da, jesam pomislila, evo ga Marko Miljković, znala sam ko je on, jer sam ga ranije sretala u klubovima. Kada sam tek krenula da izlazim, on je već uveliko bio baja u separeima. Ja sam ga tada izdaleka posmatrala", priznala je influenserka za "Aj di džej kviz".

Luna je za njihovih pet godina veze objavila emotivni video, u sažetom video snimku pokazala kako je provela praznike sa ćerkama, a na gotovo svakoj fotografiji njih četvoro pozirali su zajedno i jedno, drugome pružali ljubav.