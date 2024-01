ĐORĐE DAVIDU ZABRANJEN IZLAZAK IZ MAKEDONIJE! Evo gde se roker trenutno nalazi i kada će pasti odluka o njegovoj sudbini

Đorđe David bio je učesnik lančanog sudara u Severnoj Makedoniji, kada je pokosio ženu (49) koja je preminula.

Teška saobraćajna nesreća se dogodila sinoć oko 20 časova u Severnoj Makedoniji. Roker je lakše povređen, ugruvan je, i u bolnici u Kumanovu su mu zašili ruku. Kako saznajemo, Đorđe David do petka mora da bude u Skoplju, a tog dana će sud odlučiti o njegovoj sudbini. Do srede će biti završena obdukcija i veštačenje, posle čega će sud odlučiti da li će goniti pevača. Njemu je ograničeno kretanje, i do odluke suda će biti smešten u hotelu.

Đorđe se oglasio za domaće medije, te otkrio detalje stravične nezgode, ali i priznao da je automobilom udario ženu koja je šetala autoputem. On je istakao da je policija brzo došla na uviđaj, kao i da su mu urađeni svi pregledi kojim su ustanovili da nije bio u alkoholisanom stanju. Na pitanje kakva ga procedura očekuje i da li će snositi krivicu, odgovara: "Bio sam sam u kolima. Vadili su mi urin, krv da vide da li imam neke supstance, alkohol. Naravno, nisam imao, to su ustanovili odmah. Nakon toga su me odveli kod javnog tužioca, koji je istakao da u ovom slučaju nemam nikakvu krivicu. Krivac je navodno devojka koja je vozila i koja je navodno u autu bila sa majkom, koja je i nastradala", započeo je Đorđe, i dodao da za sad ostaje u Makedoniji kako bi ispoštovao proceduru u ovakvim slučajevima.

"Moram da budem ovde. Očekuje me još jedna izjava i kako mi je rečeno iz tužilaštva, neću biti u pritvoru jer ne snosim krivicu", istakao je Đorđe i dodao da još uvek ne može da dođe sebi. "Sinoć sam imao lagani lom, sad se smirilo. Nikad u životu nisam psa zgazio, a kamoli ovo. Još uvek sam u blagom šoku, to je pakao", priznao je roker i otkrio u kakvom je on stanju.

"Imam dva šava na levoj ruci zbog posekotina od šoferke koja je pukla. Dragom Bogu da sam imao jak automobil, jer da nisam ko zna šta bi se dogodilo", zaključio je Đorđe.

