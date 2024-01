OTKRIVENO ZDRAVSTENO STANJE KEJT MIDLTON: Lekari pojačali oprez - "Ovo bi moglo da bude nešto što je muči CEO ŽIVOT"

Doktori su otkrili zdravstveno stanje Kejt Midlton posle operacije.

Izvor: Profimedia

Kejt Midlton podvrgnuta je pre dva dana operaciji abdomena u londonskoj bolnici The London Clinic. Kensingtonska palata saopštila je da je operacija prošla uspešno i da će princeza od Velsa ostati u bolnici 10 do 14 dana. Ipak, savet lekara je da oporavak bude duži od planiranog, a potom su otkrili i zašto.

Prema rečima insajdera iz Palate, Kejt Midlton se oseća dobro. Nije hitno prebačena u bolnicu, ali Palata ne želi da otkrije sve detalje. Doktorka opšte medicine Zoe Vilijams rekla je za The Sun sledeće: "Ovo bi moglo da bude nešto što ju je mučilo ceo život i što nije stigla da reši ili je u pitanju problem koji je nedavno izašao na videlo. Dve nedelje u bolnici je duže nego što bismo inače očekivali, ali ona nema uobičajen život. Ona je buduća kraljica, pa su lekari dodatno oprezni", rekli su i dodali:

"Svi se nadamo da je reč o nečem manjem i da je operacija jednostavna, ali oprez jeste mudra odluka. Sa bilo čim medicinskim ne možete da budete potpuno sigurni kako će se stvari odvijati. Najvažnije je da ima dovoljno vremena za oporavak i da to nije previše stresno za nju i njenu porodicu".

Oglasila se i dr Debora Li iz Dr Fox Online Pharmacy i za The Express rekla sledeće: "Nakon operacije abdomena većina pacijenata ostaje u bolnici četiri do sedam dana. Nakon laparoskopske operacije, to se smanjuje na dva do četiri dana. Sve zavisi od toga šta je tačno urađeno. Ako pacijent mora da bude na intenzivnoj nezi, verovatno će boravak u bolnici biti znatno duži. Može da prođe dva meseca ili duže da se pacijent nakon toga oseća prijatno i da može da se normalno kreće".