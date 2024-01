JANJUŠ RONIO SUZE U EMISIJI UŽIVO! Govorio o SAMOUBISTVU brata Mihaila (27), pa se SLOMIO - "Niko ne zna UZROK..."

Marko Janjušević Janjuš se slomio u emisiji "Amidži šou" govoreći o smrti mlađeg brata Mihaila.

Izvor: pink tv / screenshot

Nakon što mu je saopšteno da je njegov brat Mihailo Janjušević (27) izvršio samoubistvo, bivši košarkaš i rijaliti igrač Marko Janjušević Janjuš izašao je iz "Elite" kako bi proveo vrijeme sa svojom porodicom i prisustvovao sahrani.

Prije nekoliko dana ponovo se uselio na imanje u Šimanovcima, a sada otvorio dušu u emisiji "Amidži šou". Janjuš je kroz suze govorio o svemu što je snašlo njegovu porodicu nakon tragičnog događaja, ali i otkrio istinu o odnosu sa mlađim bratom. Govoreći o Mihailu, sve vrijeme je zadržavao suze, sve dok nije ugledao njegovu fotografiju na ekranu.

"Moram da se obratim mojoj porodici da ne brinu, borim se i boriću se. Ja se uvijek borim, sa 17 godina sam otišao od kuće i dan danas se borim sam", rekao je Janjuš pa dodao:

"Ja sam pričao sa ljudima, mnogo mi je lakše što sam se vratio u Elitu. Napolju ne bih mogao, ne bih se osjećao dobro, sve me je ometalo. Sve mi je smetalo, telefon, pa čak i ljudi, a ovdje sam u svom poslu, šta god da se desi ljudi se vraćaju na posao, ovo je moj posao, koliko god da je teško. Niko ne zna uzrok što se to desilo, jedino da je glava u pitanju, prebačaj neki. Niko ne zna, nikome nije jasno, ni meni, ni mojima. Ja sam neko za koga su se najviše brinuli, moja prodica, i moji najbliži, ja sam bio najluđi, od mene se sve očekivalo, očekivalo se da ću pljačkati, dilovati, ja sam takav, za mene ih ništa nije začudilo, ali od njega ovo niko nije očekivalo. On je momak za kojeg naši roditelji ne bi pomislili da bi tako nešto uradio", rekao je Janjuš.

Janjuš je potom otkrio da li je on bio u svađi sa bratom.

"Ja se nikada nisam posvađao sa njim, a oni su pričali da nismo bili u kontaktu. To je besmislica. Moj mlađi brat Boris i ja smo se svađali cijelog života, borili smo se, a sa njim se nikada nisam posvađao, nikada ružnu riječ nisam rekao ni ja njemu, ni on meni. Bio sam odvojen od ćerke zbog rijalitija, a prošle godine smo se vidjeli svi, okupila nas je sestra, posle sam ja otišao na more, pa opet u Elitu, ali eto sve mi se sada vratilo nakon toga", rekao je Janjuš.

Ognjen je potom Janjuša upitao za priču o internet nasilju za koje se pričalo da je Mihailo trpio zbog platforme Onli fans.

"Nisam ja znao to dok nisam izašao, dok se ovo nije desilo, on o tome nije pričao, a i ko sam ja da nekom bilo šta da zabranim. Nikada se on meni nije žalio, ali ljudi koji loše komentarišu su ljudi koji nemaju svoj život, oni svoju nesreću leče tako što kometarišu druge. Neki ljudi ne vole Đokovića, Jokića, a ne da psuju mene ili nekog drugome, ljudi vrijeđaju zbog banalnih stvari, mi smo takav narod. Možda se to dešavalo, ali iskreno ako je bilo moglo se reći, ali mislim da je njemu samo glava bila, prebacio je samo. Ja sam bio u kontaktu sa njegovim drugom i drugaricom, ni njima ništa nije jasno, ni majka koja se svakog dana čula sa njim. Ja kada imam probleme , ja kažem, za njega niko nije znao ništa", govorio je Janjuš pa dodao:

"Mnogo te ovo promijeni, promijeniš sebe, mišljenje, doživiš tragediju. Je sam tip koji voli šalu, ali to se promijenilo, meni nije do šale. Priroda mi je da se šalim, ali svako žali na svoj način, žalim dušom, nije tu crnina, niti muzika ništa. Samo ja znam kako je meni", rekao je Janjuš i zaplakao kada je vidio porodičnu sliku na ekranu.

Ovako je izgledao Mihailo: