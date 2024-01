"TO NIJE BILO OVAKO DOK SAM JA BIO PRAVOSLAVAC" Dejan prešao u islam - evo šta sad kaže o proslavi Badnjeg dana i Božića

Dejan Dragojević u Jutjub videu opisao kako je nekada izgledala proslava hrišćanskih praznika

Izvor: Instagram/dejan_dragojevic_official_

Nekadašnji učesnik rijalitija Parovi i pobednik Zadruge na televiziji Pink Dejan Dragojević, objavio je na Jutjubu video u kojem otkriva kako je, nakon što je prošle godine promenio veru i prešao u islam, proslavio Badnje veče i Božić.

Dejan je bio u porodičnom domu, s roditeljima i devojkom, i tom prilikom pokazao kako je izgledala priprema trpeze, kupovina poklona za bakin 92. rođendan, ali i spremanje poklona deci koja korinđaju, tačnije pevaju Božićne pesme od kuće do kuće.Dragojević se prisetio kako je i on išao od kuće do kuće i pevao Božićne pesmice, a zauzvrat bi dobio slatkiše.

"To se zove korinđanje, tako se radi u Vojvodini. Dok sam ja bio pravoslavac, to nije bilo ovako. Dobiješ par bombona, orah i to je to. A vidite sada ovo. Jedna kesa je već otišla. Ove će možda ostati i za mene, nema dece", rekao je Dejan.

On i njegova porodica su u dvorištu zapalili stari nameštaj, te su napravili ogromnu vatru, oko koje su se svi okupili.