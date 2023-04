PROMIJENIO VJERU I PRED VASKRS ŠOKIRAO IZJAVOM! Burne reakcije zbog Dejana Dragojevića !

Dejan Dragojević privlači pažnju otkako je priznao da je promijenio vjeru, odnosno prešao u islam, a otkrio je i kako će provesti Vaskrs.

Izvor: Youtube/Dejan Dragojevic

Dejan Dragojević je nedavno progovorio o tome da je prije četiri godine promenio vjeru i prešao u islam, te objasnio i zbog čega je to krio od javnosti i zahvaljujući čemu se opredijelio za to. Mišljenja, osude i komentari ga ne zanimaju, kako je i sam rekao, a javnost je šokirao izjavom pred Vaskrs.

"Kod nas se slavi i pravoslavni i katolički Vaskrs. Ne znam da li ću za Vaskrs biti kod kuće, ali obeležiću ga baklavama. Bitno mi je da sam ostvario svoj duhovni cilj i da sam osjetio da sam čistiji, a to da li ću obilježiti praznik manje-više, baš me briga. Bitno mi je da sam na pravom putu", izjavio je Dejan.

"Sve što radim, radim jer ja to želim. Moja povezanost s Bogom je takva. Postoje islamske dužnosti - ko je u moućnosti da ih radi, a ja, hvala Bogu, jesam. Pretnje dobijam svakog dana, od toga da će me izbosti nožem, do toga da će mi baciti bombu. Ono u šta vjerujem jače je od svih njih zajedno. Bojim se samo Alaha, a Alah je silan i mudar, tako da se ne brinem. Očigledno je moje vjerovanje jače nego njihovo", izjavio je pobjednik Zadruge 5, a nedavno je za vrijeme Ramazana bio u Medini i nakon toga se počastio novim automobilom.