OTKRILA ISTINU O RAZVODU, SPOMENULA I DUŠICU JAKOVLJEVIĆ! Ana važi za najatraktivniju voditeljku - ovakva je PRIVATNO!

Voditeljka Ana Radulović sumirala je 2023. godinu za MONDO, ali govorila i o brojnim nepoznanicama u svom životu i karijeri.

Voditeljka Ana Radulović otkako se pojavila na javnoj sceni privukla je veliku pažnju i brzo zauzela mjesto jedne od najataktivnijih tv lica na estradi.

Odnedavno je glavno lice rijalitija Elita, a gledaoci se uključuju u program da bi hvalili njen izgled, baš kao i hiljade pratilaca na društvenim mrežama koji svakodnevno gledaju njene zavodljive slike i snimke. Njena popularnost raste iz dana u dan, a prije voditeljske karijere mnogi su je već znali po njenom suprugu - pjevaču Mirčetu Raduloviću sa kojim ima sina.

Ana je u prazničnom intervjuu za MONDO govorila o svom prvatnom životu, ali i novom poslovnom projektu u kojem se fenomenalno snašla. Na samom početku razgovora priznala je da je imala nešto teže dane, koji su konačno iza nje, kao i da je ovo za nju sveukupno bila veoma dobra godina.

Kakva je za tebe bila 2023. godine, šta ju je obilježilo i u kakvom raspoloženju dočekuješ narednu?

"Jedna od najlepših godina u mom životu ako ne i najljepša, mnogo lijepih stvari iza mene u ovoj godini tako da narednu dočekujem zahvalna."

Kojom rečenicom ili rečju bi opisala 2023. godinu?

"Dar. Dar od Boga."

U ovoj godini si unapređena i postala si jedno od glavnih lica Zadruge. Kako si se snašla u novoj ulozi? Kakve su reakcije okoline, učesnika Zadruge?

"Rekla bih po reakcijama kako mojih ljudi, pa tako i ljudi sa strane da sam se odlično snašla. Ali ja volim da učim, volim da se trudim, radohilik sam a i jako samokritična pa kad se te dvije osobine spoje onda nema stajanja."

Da li si nekada doživjela neku neprijatnost od strane učesnika ili njihovih fanova?

"Nikada zaista. Bili su neki učesnici koji nisu imali osnovnu kulturu, ali to nisam doživjela kao neprijatnost već kao njihovu nekulturu."

Dosta se pričalo o tvom odnosu sa Dušicom Jakovljević, budući da si došla na "njeno mjesto". U kakvim ste odnosima vas dvije i da li te je kontaktirala nakon što si postala voditeljka Zadruge? Kakvo mišljenje imaš o njoj?

"Nismo se mi čule, tj druzile ni prije tako da ne nije kontaktirala ni sada."

Mediji su u više navrata spekulisali o turbulencijama u tvom privatnom životu, konkretno braku. Da li je na tom polju i dalje sve u redu? I kako reaguješ na takve naslove?

"Hvala Bogu sve je u redu, od kada sam rekla kolegama da bih im, da se nešto desi, svakako ja prva to rekla nije više bilo naslova, a gledam to kao posao novinara, svakako nijedan nije bio uvrjedljiv da bi me povrijedio."

Kako reaguješ na komplimente da si jedna od najatraktivnijih voditeljki u Srbiji? Da li si uopšte mogla da zamisliš da ćeš dogurati do velike popularnosti i karijere, budući da su te mnogi u početku mnogi naziveli samo "suprugom pjevača"?

"Nisam mogla da zamislim zaista, pošto neke stvari koje pomislimo se čine prelijepim, ali nemogucim, e pa tako nekako je i ovo. Zato sam toliko i zahvala i srećna. Na komentare reagujem prelijepo, svakome prija da čuje kompliment kako ljudi koje poznaje, tako i ljudi i koje ne zna. Mogu samo da kažem da ću se truditi da ostane tako."

Koji su tvoji lični, a koji poslovni ciljevi za 2024. godinu?

"Još uvijek nemam neke velike planove za narednu godinu, jer sam mnogo velikih baš u ovoj ostvarila. Mogu da kažem imam neke sitne želje, ali puštam vrijeme pa šta donese."

