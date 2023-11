PRIČA SE DA ĆE ONA ZAMIJENITI DUŠICU JAKOVLJEVIĆ! Zgodna voditeljka se oglasila ovim povodom - Evo šta je poručila!

Šuška se da bi atraktivna voditeljka Zadruge mogla da dođe na mjesto Dušice Jakovljević.

Voditeljka Elite Dušica Jakovljević dala je otkaz na televiziji Pink posle čitave decenije uspješnog rada. Ona će biti glavni savjetnik vlasniku "Hajpa" Saši Mirkoviću, a u planu joj je da se posveti produkciji. Povodom ovog velikog transfera oglasila se i Dušica koja je imala samo kratku poruku.

Kako je odjeknula vijest o njenom odlasku, tako su počela nagađanja ko će da je zamijeni, a sada se za medije oglasila i njena koleginica Ana Radulović.

Radulovićevu je ova informacija zatekla, s obzirom da je do jutarnjih časova vodila program na Pinku, te ističe da nije znala za Dušicinu odluku - "Ja sam radila do kasno, malo prije sam se probudila. Ne znam o čemu se radi, već me svi zovu", dodala je Ana za medije.

Već se uveliko komentariše ko bi mogao zamijeniti njeno mjesto, postoje četiri opcije, a to su trenutni voditelji Elite: Darko Tanasijević, Ivana Šopić, Ana Radulović i Maša Mihailović.

Dušica je prije nekoliko dana bila i zvanični voditelj na premijeri biografskog filma Ace Lukasa "Pokidan", koji je sniman upravo u Hajp produkciji.

