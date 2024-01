KLUB PRIMA 2.000 LJUDI, DOŠLO NJIH 50: Barbara Bobak otkrila - porodica spavala u JEDNOJ SOBI, plakala zbog oca!

Pjevačica Barabara Bobak otkrila kako je izgledao početak njene karijere, ali i koliko joj je značila očeva podrška

Izvor: Instagram / barbara.bobak

Barbara Bobak, folk pjevačica, koja je nedavno reagovala na prozivke Jasne Milenković Jami, otkrila je kako je izgledao početak njene karijere, ali i šta joj je bilo najteže kada je njen otac u pitanju.

"Kada sam bila na početku jedina stvar koja je mene demotivisala je kada su mi u Evropi bili poluprazni klubovi. Ali to je na početku neminovno da se dešava, ali me je čak i motivisalo. Okej dobro sad je došlo 100 ljudi, sledeći put će više i stvarno je tako i bilo. Isto sam uvijek radila. I kada sam radila pred 50 ljudi u klubu koji prima 2.000 i to je jeziv prizor. Šalila sam se na svoj račun: “'Hvala vam što ste došli u ovolikom broju'”.

Barbara je zatim otkrila kakvo je bilo njeno djetinjstvo, a evo zbog čega se posebno rastužila.

"Da imam neku tužnu priču nemam. Moji nisu bili ni bogati ni siromašni. U vrijeme kada sam bila mala živjeli smo u jednoj maloj sobi. Oni nisu imali podršku od maminih roditelja i samo su se borili i laktali kroz život. Moj otac je od moje druge godine počeo da vozi kamion i taj period pamtim po rečenici: 'Tata, kad ću opet da te vidim', a on kaže: 'Za nedelju dana'. Nije dolazio po mene u školu. Nedostajao mi je. Krivo mi je bilo i teško, a njemu još teže", rekla je Barbara i dodala:

"On nikada nije htio da nosi moje slike sa sobom na put. Nikada moja pisma i crteže nije htio da nosi jer mu je bilo jako teško. Jednom je išao na put i nacrtala sam crtež "tata i ja" i nije htio da uzme, ali dok je pričao sa mamom ja sam se ušunjala u kamion i ostavila sam mu namjerno. Posle mi je rekao da kada ga je našao da se raspao od plakanja i vrlo brzo posle toga je prestao da se bavi tim poslom jer nije mogao bez nas. Cijela ta situacija gdje je on meni cijelo detinjstvo nedostajao je uticala dodatno da budemo još bliži".

Ponosni tata ćerku stalno prati na nastupima, što Barbari posebno znači.

"Kada je otvorio firmu bio je u kancelariji od 8 do 8 i posao ga je pojeo i desilo se da ga ne prepoznajem. Postao je jako nervozan čovjek, a bio je neko ko me je uvijek zabavljao. I kada je počeo da ide sa mnom svuda on je počeo da se zabavlja. Sve svoje poslove je stavio po strani i živi novu mladost, a ja sam ponovo dobila svog tatu".

Barbara ja za kraj otkrila da joj je najteže u karijeri palo kada su mještani njenog sela ružno govorili o njoj.

"Najteže mi je bilo kada sam se prvi put pojavila u medijima, pa su dolazili u moje selo i neki su govorili ružno o meni bez potrebe. Mnogo je drugačije, jer ja imam tim iza sebe, a i moj otac ide sa mnom na svirke i mnogo je drugačije kada žena koja pjeva dođe sa ocem na svirku. Moji roditelji su veliki fanovi mog rada. Lijepo je i meni je već i prirodno da su oni uvijek sa mnom".

