DOGURALA DO 147 KG, ONDA SU JE IZBACILI IZ GRANDA! Sećate li se Bucke? Sada je smršala i NE BISTE JE PREPOZNALI! (FOTO)

Slađana Đorđević Bucka sada izgleda potpuno drugačije.

Izvor: TV Pink/screenshot

Pevačica Slađana Đorđević Bucka postala je poznata javnosti pre 13 godina tokom učešća u muzičkom takmičenju "Zvezde Granda", gde je svojim glasom oduševila žiri, a nakon nekoliko pesama se puvkla sa javne scene i potpuno nestala.

Ona je tada imala višak kilograma, u roku od deset godina nakon takmičenja dogurala do 147 kilograma. Međutim, tokom perioda u kojem je bila izvan javnog života, vredno je radila na sebi i skinula neverovatnih 35 kilograma, te napravila transformaciju koja je sve šokirala.

"Dok sam imala tu kilažu, bilo me je sramota da kažem koliko imam kilograma. Godine 2016. kada sam stala na vagu, imala sam 147 kilograma. Tada nisam ni bila svesna koliki problem sam imala, a u to stanje sam došla zbog nekih emocionalnih stanja i to je bilo opsesivno-kompulzivno prejedanje", navodi pevačica Slađana Đorđević u RTS Ordinaciji i dodaje da su prošle dve godine otkako je uspela da prevaziđe želju za prejedanjem.

Slađana se i dalje bavi pevanjem, veoma je okrenuta porodici, a nedavno se pohvalila i diplomom iz jedne škole za negu lepote, te se čini da planira da se tome ozbiljnije posveti.

Ovako sada izgleda: