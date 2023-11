"ZOVITE HITNU, NJEGA JE UDARIO ŠLOG" - Haos u takmičenju "Zvezde Granda" zbog Cecine izjave! Mili vikao iz sve glasa

Nakon komentara Cece Ražnatović upućenog Bosancu u studiju je nastao haos.

Izvor: YouTube/Grand Online

Nova sezona takmičenja "Zvezde Granda" je uzbudljivija od svih ostalih, posebno kada je u pitanju žiri koji se žestoko sukobljava pred kamerama. Nakon što je Saša Popović otjerao Cecu kući usred emsije, pa potom naredio da je isključe dok je ona vikala na njega, Ražnatovićka se opet našla u centru pažnje.

Duel Đorđa Stošića (25) iz Prokuplja i Farisa Mahinića iz Mostara izazvao je opšti haos u takmičenju "Zvezde Granda" - "Ne znam za koga da glasam jer su obojica bili loši. Kandidat broj jedan mi je simpatičan, sladak jedan bucko, ima lep osmjeh i energiju. Mislim da je odabrao pogrešne pjesme i nekako je nesnađen na sceni", rekla je Marija Šerifović za Đorđa i poručila mu:

"Malo da se sabereš pod hitno. Imaš lepu boju, lep vibrato, može to mnogo bolje. Nije ovo kafić, klub, kafana, to mora mnogo temeljnije!".

Popović je istakao da mu je Marija sumnjiva i da je nemoguće da baš tačno u 30 sekundi sve kaže, što je izazvalo polemiku: "Vježba bre kući! Sedi i Hak joj pali, gasi taster", dodala je Viki, a zatim istakla da je Faris bio bolji u prethodnom krugu, dok je Đorđu rekla da je pjevao više tezgaroški, da mu za scenu fali malo više šlifa i da može mnogo bolje.

Ceca Ražnatović smatra da je Đorđe odabrao pogrešne pjesme, ali da ima potencijal - "Voljela bih da budeš kod mene u timu, znala bih tačno šta treba da uradim sa tobom i tvojim glasom".

Saša Popović je pohvalio žiri što je naučio da u 30 sekundi prokomentariše oba kandidata, što je podstaklo Dragana Stojkovića Bosanca da počne sporije da priča. On je prvo počeo da izgovara rečenice po slogovima, nakon čega je Ceca konstatovala: "Misliće ljudi da te je udario šlog, čovječe!".

Svi u studiju su se nasmejali na Cecinu opasku, a Marija poentirala tvrdeći da samo još to nisu imali u emisiji - "Njega je udario šlog, samo što on to još ne zna. Nisu mu još javili", rekao je Popović, a Mili sa osmehom poručio: "Zovite hitnu".

Izvor: YouTube/Grand Online