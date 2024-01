CECA OTKRILA SA KIM SE PRVO IZLJUBILA U 2024! Pored nje je bio važan član porodice ali i njen VERAN SAPUTNIK

Folk zvezda Ceca Ražnatović otkrila je od koga je dobila prve čestitke kao i ko je bio pored nje u novogodišnjoj noći!

Muzička zvezda Svetlana Ceca Ražnatović sprektakularnim nastupom na Zlatiboru ispratila je staru i dočekala Novu godinu.

U prvom intervju u 2024.godini otkrila je od koga je dobila prve čestitke, ali i ko joj je najviše nedostajao tokom novogodišnje večeri. Uz Cecu je tokom najluđe noći uglas pevalo više od hiljadu i sedamsto ljudi, a zanimljivo je da je na istom mestu dočekala i 2023. godinu. "Ja sam započela 2023. godinu, na Zlatiboru, i evo, završavam je na Zlatiboru. Naravno. Druga godina zaredom u istom prostoru."

Od koga si prvo dobila čestitke?

"Anastasija i Nemanja su mi među prvima čestitali, vidim da me je i Veljko zvao, Helena je sa mnom ovde. Ona će i sutra biti sa mnom na reprizi na Kopaoniku. Dobila sam puno poruka, nisam stigla sve da isčitam, sačekali su me novinari pa prvo profesionalne obaveze da završim, posle čestitke. Nakon završenih intervjua vraćam se odmah za Beograd pa prepakivanje i ponovo na put, sutra imam koncert na Kopaoniku. Svake godine se prvo sa bendom izljubim, oni su mi najbliži tu pored mene."

Helena, kakav je osećaj gledati tetku iz publike?

"Kada sam je videla, zanemela sam. Toliko lepo izgleda da nemam reči. I moje društvo koje je bilo sa mnom večeras, svi su je gledali sa divljenjem. Zato što je toliko smršala i toliko je prelepa i najlepša je na svetu. Učinila mi je da mi ova Nova godina bude jedna od najlepših ikada."

Da li sa tetkom deliš tajne?

"Prvo se tetki poverim pa ostalima. Tetka zna da čuva tajne i nikome ih ne priča. Ona i Tasa čuvaju sve moje tajne, pa onda mama nakon toga sazna. Tetka uvek priprema mamu. Tetka je moja zaštita. Meni je mnogo drago i srce mi je puno kada vidim da nju ljudi toliko vole i toliko žele da je vide. Meni je to mnogo drago jer je ona moja tetka. Ona je meni sve na svetu. I drago mi je da je svi vole."

Šta si poželela tetki za sledeću godinu?

"Ušće 3" jer znam da i ona to želi jako. Želim joj i zdravlje, sreću, ljubav i sve najlepše na svetu što može da se desi.

Ceco, ko ti je večeras nedostajao?

"Podugačak je spisak. Željko, Krstan. Da ne nabrajam sada, mi smo velika porodica, Bogu hvala. Moram da kažem, pored svih tih nedostajanja, pored porodice i prijatelja s kojima sam navikla da dočekujem Nove godine, tu su mi neki. Bilja Spasić je sa mnom. Stevan je uvek sa mnom, moj saputnik. Sutra nas čeka druga ekipa prijatelja na Kopaoniku. Večeras je toliko bilo veselo. Ako je suditi po atmosferi večeras, biće ovo dobra, biće vesela godina. Moram da kažem da je ovo najmasovniji koncert u zatvorenom prostoru. Po drugi put sam na istom mestu za godinu dana. Odlična energija večeras. Publika je bila toliko dobro raspoložena. Mada moja publika je svuda raspoložena i vesela i energična. Sve vreme su bili svi na nogama, pevali, veselili se. Ni ja nisam stala. Bogu hvala pa imam i viška energije."

Da li je vreme za odmor?

"Jao, jeste. Naradila sam se prethodne godine i stvarno sam dala 120%, znači preko 100% svojih mogućnosti. Potrudila sam se da svuda gde nastupam nakon silaska sa scene ostavim publiku u euforiji. Da jedva čekaju ponovo da dođu na neki drugi nastup. Mislim da je sada vreme za neku koncertnu pauzu. Imamo u februaru nastup, nekih mesec dana pauze, ali ću se tih mesec dana posvetiti albumu i da sa Footom uhvatimo taj neki ritam. Već smo se dogovorili preradićemo neke moje stare pesme koje su on i Marina radili, da ih prepevam u novom aranžmanu. Krenuli smo sa Majom i sa duetom "Ne računaj na mene" čemu si svedočila. I mislim da će to biti super stvar jer mi je na tim pesmama dečija boja glasa i sada bih volela da to snimim sa ovom bojom i da dam neki drugi pečat. Naš dogovor da to uradimo je bio još od prošlog proleća i pošto je leto bilo prebukirano a za to mi je trebalo da odmorim glasnice i da to uradimo kako treba. I zato ćemo sada u januaru, februaru, proleće će biti zaista radno i što se tiče novog albuma i što se tiče tih novih prepevavanja starih pesama."

U novu godinu ulaziš sa jednom novom pesmom, u ptanju je Džejeva pesma koja treba da izađe desetog januara već.

"Mi smo se potrudili stvarno da donesemo tu Džejevu emociju i da stavimo jedan lep pečat na celu tu priču. Ja se jako radujem i jedva čekam da pogledam film. Nešto sam malo videla i to malo što sam videla jeste fantastična slika. Husa je briljirao bar u tom parčencetu koji sam videla."

Za kraj, novogodišnja čestitka za čitaoce: "Srećna Nova godina svim vašm gledaocima i čitaocima. Da ste živi i zdravi i srećni veseli i da u Novoj godini sve ono što nije bilo lepo u staroj da vam ova donese. Srećno."