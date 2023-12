DALILA DRAGOJEVIĆ IMA NOVOG DEČKA! Otišla s njim na drugi kontinent! Evo ko je on i KAKO IZGLEDA

Dalila Dragojević našla je novog dečka. Naime, u pitanju je izvjesni Marko koji je vrlo aktivan na društvenoj mreži TikTok, a sa kojim je bivša rijaliti učesnica trenutno u Njujorku.

Izvor: TikTok/justdoitt10, Nenad Kostić

Dalila i Marko upoznali su se upravo na ovoj društvenoj mreži, gdje su i igrali popularne mečeve, a onda je planula ljubav, kaže izvor.

Izvor: Instagram/dalila_dragojevic_official

,,Dalila je potpuno poludjela za Markom. Sviđa joj se od glave do pete. Voli sve što se na jednom čovjeku može voljeti. Sada su zajedno u Njujorku. Lijepo se ponaša prema njoj. A ljubav je počela virtuelnim putem. Upoznali su se na TikToku. Odmah su se rodila simpatije, ali je njoj bilo potrebno vrijeme da stekne povjerenje u njega. Kada je u svom srcu shvatila da je odlijepila za njih kupila je kartu i otišla u Njujork. Nisam je vidjela nikad ovako zaljubljenu'' završava izvor.

Marko je porijeklom Crnogorac, a njegovo tijelo prekrivaju tetovaže. Na njegovom snimku iz Njujorka, na kojem vozi automobil, jasno se vidi Dalilina noga i tetovaža koju samo ona posjeduje, što su mnogi protumačili kao dokaz da su njih dvoje u vezi.

Izvor: TIKTOK/JUSTDOITT10

Da podsjetimo, Dalila Dragojevi proslavila se svojim učešćem u raznim rijaliti programima, a od rijaliti preljubnice, postala je i voditeljka.

Njen izgled značajno se mijenjao tokom godina, a sama Dalila nije krila da je imala estetske zahvate.

Dalila Dragojević prvo je ušla u rijaliti "Parovi", kao neko ko će raskrinkati Macu Diskreciju, tu je upoznala i sada već bivšeg muža Dejana Dragojevića, kojeg je kasnije u rijalitiju "Zadruga" na njegove oči prevarila sa Filipom Carem.

Rijaliti učesnicu smo tokom godina mogli da vidimo u raznim izdanjima, a šta je radila na sebi ispričala je jednom prilikom.

,,Radila sam usne, radila sam malo jagodice i botoks. To je sve što za šest meseci izađe iz tvog tijela, a ti ako želiš možeš to ponovo da uradiš. Operisala sam nos zbog devijacije i imala sam koščicu koju sam ispravila. Niti sam ga skratila, niti sam dirala ožiljak'' istakla je ona svojevremeno.

Kako se tada navodilo Dragojevićka je za korekcije potrošila čak 20.000 eura.

Inače, Dalila se gorko pokajala što je Dejana prevarila, pa je tako u jednoj emisiji otkrila da joj nedostaje život koji je vodila sa njim.

,,Ja ću svoje postupke braniti, ali i svog bivšeg supruga. Ja jesam njega povrijedila, i to je istina. Braniću ja pet godina koje sam provela sa njim, on jeste bio savršen muž, i neću da lažem, neću da se foliram. Nedostaje mi život koji smo imali zajedno i taj momenat kada uđem u našu kuću. Taj život mi nedostaje'' rekla je Dalila u emisiji "Magazin In" kod Sanje Marinković, pa se umiješala voditeljka Ruška Jakić.

,,Tvoja greška je što si se za njega udala, a ja sam primijetila da su svi oni koji su te osuđivali, konkretno muškarci, bili zaljubljeni u tebe, imaš ti Dalila jednu zavodničku stranu'' istakla je Ruška.

,,Osjećala sam se kao promašaj kad sam uplovila u ljubavnu vezu koja je bila totalni promašaj'' govorila je Dalila u emisiji, misleći na aferu sa Filipom Carem