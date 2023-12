KAD JE DIVNA BILA BOLESNA, SA VUČIĆEM SAM BILA U LOŠIM ODNOSIMA Karleušin šok intervju

Jelena Karleuša zablistala je pred novinarima u jednom beogradskom hotelu, gdje je najavila nastup za reprizu dočeka Nove Godine.

Izvor: Informer tv printscreen

Pjevačica se pojavila okružena Deda Mrazovima, a tom prilikom je progovorila o svim aktuelnim temama.

Da li su Deda Mrazovi došli s poklonima ili praznih ruku?

- Prazne su im ruke, ljudi iz nekog razloga misle da meni ništa ne treba. Nema love, nema zarade, nema poklona za mene, valjda će moj najveći poklon biti za doček i reprizu. Ja sam uvijek sebi bila Deda Mraz.

Šta su ti Nika i Atina poželjele?

- Da idu sa mamom u Budvu na doček i to ću im ispuniti. Skromne su djevojčice, uglavnom imaju neke nevjerovatne želje, žvake puckavice, po meni glupe i jeftine stvari, ali sa druge strane to govori o tome da imaju sve u životu i da su skromne.

Na čemu si zahvalna ovoj godini?

- Spavam možda tri sata dnevno i ono malo što spavam razmišljam šta ću od šest do devet da napišem. Vjeruj mi, u posljednje vrijeme napišem pa izbrišem, jer desila se neverovatna stvar. Zahvalna sam svakome ko mi je pružio ruku, koju nisam dobijala tokom čitave karijere. Ova godina je bila interesantna ne samo u muzičkom smislu, nego i zbog toga što sam doživjela napad zbog mojih stavova i linč mišljenja od ljudi koji se bore protiv nasilja. Zahvalila bih se čovjeku kojem sam pružila podršku, pričamo o Aleksandru Vučiću. Evo zašto predsjednik ima moju simpatiju. Kada je moja majka bila bolesna, bili smo u lošim odnosima. Krenula sam da tražim pomoć sa mnogih strana i mnogih ljudi. Bila sam satjerana uza zid i nisam više imala od koga da tražim pomoć. Odlučila sam da nabavim njegov broj telefona i da ga pozovem za pomoć. Od svih ljudi i prijatelja koje sam pozvala, jedino ko mi je pomogao bio je čovjek koga sam do tog momena žestoko napadala i kritikovala. To je bio Aleksandar Vučić, koji mi je bez riječi našao kontakt i pomogao da mi se majka liječi u Njemačkoj. To je hvala.

Izvor: Kurir/ Stefan Stojanović, Starsport

Napravila si zemljotres svojom ispovješću. Da li ti se javio Bojan Karić, a kako je reagovao Duško?

- Ja nisam željela to da pogledam. Bojan se nije oglasio, Duško nema nikakav komentar. Čekam tužbu advokata, možda će njegov advokat da se oglasi, on to voli. Niko nije nešto pretjerano reagovao. Bez obzira na to što su reakcije bile jako pozitivne, ja ne znam šta je meni bilo. Vjerovatno kada sam se našla zatvorena u onoj komori iz mene je iskuljalo sve ono što je godinama čučalo. Mislim da je to u jednom momentu bilo potrebno, ali veliki stres je bio u meni da to pogledam. Ne znam tačno šta je izazvalo kod ljudi da im se svidi, da plaču, kako kažu promjene mišljenje o meni kao o nekoj agresivnoj ženi, nego da vide da imam i nježniju stranu.

Šta ti je bilo najteže da ispričaš?

- Nisam zagrebala tri posto od svega onoga što jeste moj život. Smatram da nije pametno da je neko previše ranjiv i emotivan u ovom poslu, tek onda bi bio laka meta. Ja sam i sada laka meta. Izgleda da sam jaka žena. Život je od mene napravio borca. Ljudi žele da vide ranjivu stranu svake žene. Ja smatram da to nije pametno ,ali ako publika u današnje vrijeme voli žene koje plaču onda okej.

Žalila si se da imaš bolove u vratu i da ti treba kiropraktičar. Koliko se ljudi javilo?

- Nisam znala da imamo toliko kiropraktičara. Shvatila sam da svi žele da mi iskrckaju kosti i da me izlome, da mi zavrnu vrat lijevo ili desno i da se čuje "krc, krc". Kukavica sam po tom pitanju.

Izvor: Kurir/Nemanja Nikolić

Kako je protekao nedavni susret sa Aleksandrom Prijović? Da li je bio slučajan ili namjeran?

- To je bilo nevjerovatno. Ja sam ulazila u restoran i učinilo mi se da mi u susret ide neko dijete, djevojčica od 12-13 godina. Jedna lijepa, sitna i mršava djevojčica, koja mi je rekla: "Ej!" Ja sam joj isto rekla: "Ej!". Pošto ja na štiklama imam jedno dva metra, učinilo mi se stvarno da je dijete bez šminke. I kad je rekla: "Aleksandra", ja sam u tom momentu prepoznala Prijovićku. Sa puno poštovanja mi se javila i onda sam je ja vratila u restoran i tamo smo se lijepo ispričale. Bio joj je tu i muž. Oduševila me je koliko je neposredna i dobrodušna i koliko nije zatrovana onim što su društvene mreže napravile od našeg odnosa. Rekla sam joj da sve ono što se pisalo da mislim za nju, da to nije tako. Onda je ona izvadila telefon i pokazala da sam u stvari mislila na nju, pa sam joj rekla da mi to više ne pokazuje. Izgladili smo sve odnose. Jako me je iznenadila, skromna je i lijepo vaspitana. Pokazala je puno poštovanja prema meni i tu me je kupila.

Jesi li čestitala Mariji Šerifović što je postala majka?

- Nismo se još čule, ali planiram da joj se javim i da joj čestitam. Ja sam za njen plan znala mnogo prije vas i prije nego što je objavila lijepe vijesti. Pošto sam ja jedina od onih koja čak i kada je ljuta ništa ne bi rekla, želim javno da joj čestitam. Znam da će biti divna majka i znam koliko je to ona željela. Verica će biti divna baka. Zaslužila je da ima unuče i da bude srećna.