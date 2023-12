ZBOG OVOGA JE HARIS BRKIĆ PLJUNUO U LICE DRAŽENOVOG BRATA! "Rekla sam sinu KAKO TE NIJE SRAMOTA, a onda sam tek čula..."

Prošlo je 25 godina od čuvenog meča Partizana i Ciboen u Beogradu koji je obeležio duel Harisa Brkića i Aca Petrovića.

Nedavno su obeležene 23 godine bez Harisa Brkića, koga je 12. decembra 2000. godine nepoznata osoba upucala na parkingu hale "Pionir". Tri dana kasnije, Haris je preminuo u bolnici, a do dana današnjeg nisu pronađeni krivci. Imao je samo 26 godina u trenutku ubistva, a mnogim navijačima Partizana bio je i ostao jedan od najomiljenijih igrača koji su nosili crno-beli dres. Nije to bilo samo zbog igre, nego i zbog toga što "nije dao na sebe" i svoj klub.

Tako je 8. januara 1998. godine u "Pioniru" u dresu Partizana protiv Cibone "odgovorio" Aleksandru "Aci" Petroviću zbog ružnih izjava datih uoči utakmice Evrolige, ali i zbog svega onoga što je slušao od tadašnjeg trenera zagrebačkog kluba, koji ga je vešto "peckao" kraj terena.

Atmosfera je bila veoma "naelektrisana" jer je to bio prvi klasik koji su Partizan i Cibona odigrali posle raspada Jugoslavije, a iako su gosti iz Zagreba slavili 78:70, taj susret je ostao upamćen po obračunu Petrovića i Brkića. Sve se odigralo sredinom drugog poluvremena kada je Brkić krenuo u prodor i lopta mu je iskliznula iz ruke i završila van terena kod klupe Cibone, a potom je Aco Petrović nešto dobacio igraču Partizana. Samo njih dvojica znaju šta se tada desilo, a Brkića je to toliko iznerviralo da se okrenuo ka Petroviću i pljunuo ga u lice.

Sudije su to naravno primetile i Harisa Brkića, inače korektnog igrača tokom čitave karijere, kaznile su tehničkom greškom, dok je Aco Petrović uz osmeh došao do svoje klupe, uzeo peškir i obrisao se. Sve je učinio prilično hladnokrvno, kao da je dobio ono što je tražio...

Godinama kasnije, Harisova majka Radmila je za "Telegraf" ispričala sve što zna o tom duelu, pošto ni Haris, a ni Aco nisu tome hteli da pridaju veći značaj u medijima: "Prvi put sam u životu videla da psuje na terenu, tokom televizijskog prenosa, da li možete to da zamislite. Kući kada je došao, kažem mu 'pobogu kako te nije sramota'. Samo odmahne rukom. Jako sam se iznenadila, i nikada nisam saznala zašto je pljunuo Acu Petrovića, trenera. Prošao je pored njega i pljunuo ga. Pitam ga kako te nije sramota, šta je bilo? 'Pusti Boga ti, da ne pričamo'. Kasnije sam tek čula, koliko je tačno ne znam - ovaj mu je svašta govorio, dobro je Haris igrao, želeo je Petrović da ga isprovocira. Spominjao je familiju ili koga već, tako da je njemu pukao film. To je valjda bio jedini način da reaguje. Al, nikad problem nije donosio kući: Dobar dan, dobro veče.... Kako je... To je vedrina. On kad je nasekiran, samo ćuti...", ispričala je Radmila 2016. godine.

ZBOG OVOGA JE HARIS BRKIĆ PLJUNUO U LICE DRAŽENOVOG BRATA! "Rekla sam sinu KAKO TE NIJE SRAMOTA, a onda sam tek čula..."

Inače, tokom tog susreta Aco Petrović je bio na meti navijača Partizana i naizmenično su mu skandirali "Aco Srbine" i "Aco pederu", što je Draženov brat primao sa osmehom. Podsetimo, nedavno je Aco Petrović bio na utakmici Partizana i Crvene zvezde i iz prvih redova bez ikakvih problema gledao meč tima Željka Obradovića.