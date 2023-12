NIKAD VIĐENE FOTOGRAFIJE PRIJE I BLAŠKA! Dok su drugi spavali, on je pjevačici ZAKAZIVAO TEZGE, evo kako mu je VRATILA

Aleksandra Prijović trenutno je najtraženija muzička zvijezda mlađe generacije.

Za njen uspjeh pored supruga Filipa Živojinovića, roditelja majke Borke Mihajlović i oca Nedeljka Prijovića, zadužen je i njen menadžer Danijel Blažić Blaško.

On je dugogodišnji pjevačicin saradnik koji zakazuje nastupe širom zemlje i svijeta i vodi njenu profesionalnu karijeru. Njih dvoje su od samog početka Prijovićkine karijere sarađivali.

U prilog tome svjedoče i brojne fotografije koje se mogu vidjeti na Blaškovom Instagram profilu. Prema riječima bliskih ljudi Danijel je od prvog dana vjerovao u njen uspjeh i bio sa njom i u dobru i u zlu.

Iako se on ne eksponira u javnosti, odlično se zna koliko je truda i rada uložio da Prija bude na samom vrhu gdje se danas i nalazi. I dok drugi pokušavaju da ubiraju plodove i okoriste se o njenu slavu, Blažić iz prikrajka sve posmatra i nastavlja da pjevačici zakazuje tezge i radi punom parom. Poštovali su se od trenutka kada su se upoznali i radili u interesu njene karijere. On je taj koji je vodio računa da pjevačica na pravi način gradi svoju karijeru. Njeni poslovni interesi su mu bili na prvom mjestu. Takođe, Blaško cijeni i poštuje porodicu Živojinović i rado je viđen gost na svim veseljima. Kada su se upoznali cilj im je bio da ona usavrši svoje vokalne sposobnosti, s obzirom na to da se već u takmičenju izdvojila specifičnom bojom glasa, milinom i publika je prihvatila jer je bila jednostavna, pristojna i uvijek nasmijana.

Aleksandra spada u onu grupu ljudi koja cijeni lojalnost, posvećenost i nikada nije htjela da Blašku okrene leđa. Kao i u svakom poslu bilo je raznih situacija, ali su sve nedaće uspjeli da prevaziđu. Kako smo saznali iz pouzdanih izvora, kada je Prija krenula ka vrhu mnogi menadžeri su počeli da se otimaju za nju, ali je ona ostala dosledna da će nastupe, tezge, koncerte da joj zakazuje samo Blaško. Svoj tim nije željela da mijenja. Takođe za njega može da se čuje da je pošten, fer i korektan estaradni menadžer.