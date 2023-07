RAZVEO SE OD KARLEUŠE I ZAVEO ZGODNU PLAVUŠU! Ko je žena Bojana Karića - Sestra joj je pevačica, a otac čuveni reditelj!

Bojan Karić već godinama uživa u ljubavi s Mašom, koja mu je rodila dvoje dece i koju retko viđamo u javnosti.

Izvor: Printscreen

Pevačica Jelena Karleuša se za Bojana Karića, sina Sretena Karića, udala u septembru 2004, prvo u crkvi, a potom u Vili Jelena. Javnost je brujala o ovom braku, a dok je Karleuša pričala o imenima koju su smislili za buduću decu usledio je razvod.

"Sve je funkcionisalo lepo dok se neke stvari nisu desile. Šta je bilo bilo je, na to sam stavio tačku i živim svoj život. Meni je dve godine bilo lepo i ne kajem se. Bilo mi je teško u početku, neke stvari nisam mogao da razumem, a onda sam se pomirio sa svim što se dogodilo. Nije bilo predbračnog ugovora jer nije bilo ni razloga. Nemam ništa na svoje ime. Sve se vodi na mog oca i stričeve. Žena koja se uda za mene, da bi dobila kuću od mog oca, mora malo da bude u braku sa mnom, da rodi bar dvoje dece. To je logično, tako sam vaspitan. Ne može posle tri dana da dobije kuću i ode. Ako je sa mnom, ima zaista sve. Jelena je imala i ranije, a sama može da zaradi mnogo, tako da se to pitanje nije postavljalo", izjavio je Bojan Karić nakon razvoda.

Tri godine kasnije, uspešni biznismen sreo je ljubav svog života - Mašu sa kojom uživa u skladnom brakum, a kruna njihove ljubavi jesu blizanci Teodor i Tara.

Maša Karić se, pre udaje za Bojana, prezivala Nikolić, a iako se udala u dobro poznatu porodicu, ni njena ništa manje nije nepoznata javnosti. Mašin otac je čuveni srpski reditelj i snimatelj Božidar Bota Nikolić, koji je napravio neke od najvećih filmskih klasika, a na pojedinima je sarađivao - "Balkanski špijun", "Tri karte za Holivud", "Kakav deda, takav unuk" i mnogim drugim.

Maša ima i poznatu sestru - pevačicu Jovanu Nikolić Mišković, koja je udata za Marka Miškovića, sina Miroslava Miškovića. Njih dve su jako vezane i velika su podrška jedna drugoj.

Maša nije samo žena Bojana Karića, već i uspešna dama, koja je završila magistarske studije za menadžment u sportu. Nakon razvoda od Jelene Karleuše, Bojan se povukao u ilegalu, a izgleda da se to dopalo i njegovoj sadašnjoj supruzi. Oboje ne vole da eksponiraju svoj privatan život, pa su tako mnogi detalji o njihovoj ljubavi nepoznati.

Njih dvoje, sudeći barem prema objavama na društvenim mrežama, obožavaju da putuju po svetu, te su retke destinacije koje nisu obišli. Najčešće borave u Dubaiju, ali i Minsku i Londonu, gde su jedno vreme i živeli.