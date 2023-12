ISPADE DA JE PRIJA BOLJA OD ČOLE I MERLINA, A NIJE! Karleuša otkrila šta sad misli o Aleksandri - To je fenomen trenutka

Pjevačica Jelena Karleuša otkrila šta misli o Aleksandri Prijović nakon neviđenog uspjeha koji je postigla s rasprodatim arenama u regionu

Izvor: MONDO/Stefan Stojanovć

Pjevačica Jelena Karleuša, kojoj je nedavno pozlilo poslije nastupa u Crnoj Gori, otkrila je u intervjuu tamošnjim medijima šta misli o fenomenu Aleksandre Prijović, pjevačice koja je održala seriju koncerata u regionu.

Napunila je 3 Arene u Beogradu, 5 u Zagrebu, a Karleuša je, na konstataciju da se Prija "kada je pitaju za nju suzdržava i ostaje neutralna", rekla da "treba da bude neutralna".

"Aleksandra i treba da bude neutralna. Ona je dobra djevojka. Veliki i nevjerovatan uspjeh po tim Arenama i tom uspjehu preko noći, da tako kažem. Ispada da je ona veća i od Čole, Brene, Merlina i najvećih legendi. Ali, ne. To se zove 'fenomen trenutka'. Ono što ja njoj želim je mnogo ljepše i vrednije od onoga što joj drugi žele. A ja joj želim da sve to ponovi. Svako može da dobije jednom na lotou, ali će se to teško ponoviti dvaput. Ja joj želim da joj se desi sedmica na lotou opet".

Karleuša je nedavno u jednom intervju istakla da je Prijina muzika "treš", ali ubrzo pojasnila i da joj je drago zbog Prije, ali da njih dvije ne mogu da se porede.

"I meni je drago zbog Prije i zbog svačijeg uspjeha. Ona niti bilo ko i ne treba da se poredi sa mnom jer iza mene stoji 30 godina velike karijere, svjetski pristup i pionirski hrabar rad. Jedno ne treba da isključuje drugo. Neka svako pjeva i radi, a vrijeme je to koje pokaže ko koliko vrijedi i po čemu će biti upamćen".