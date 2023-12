Kada je holivudska zvezda, plesač i glumac Patrik Svejzi preminuo od raka pankreasa u 57. godini, fanovi širom sveta su bili šokirani. Malo ko je znao da je glumac bolestan.

Izvor: YouTube/Paramount Network

Supruga Patrika Svejzia, spisateljica Lisa Nijemi Svejzi bila je slomljena nakon glumčeve smrti - "Proveli smo ceo naš odrasli život zajedno. Bilo je veoma teško. To je kao da izgubiš ruku i nogu i moraš ponovo da naučiš kako da hodaš i funkcionišeš dok trpiš strašne bolove", rekla je ona za "Today" o svom mužu za koga se udala kada je imala samo 18 godina.

Pokojni Patrik, najpoznatiji po ulogama u filmovima "Prljavi ples" i "Duh", bio je jedan od omiljenih frajera među glumačkim zvezdama Holivuda i muškarac za kojim su žene širom sveta ludele. Ipak njegovo srce "zarobila" je Lisa s kojom je proveo 34 godine. Par se upoznao 1970. godine, a Lisa je učila da pleše od njegove majke.

U intervjuu koji je slavni glumac dao 2008. godini o svojoj je supruzi rekao: "Ona mi je bila inspiracija kada sam napisao pesmu 'Ona je kao vetar'". Iako se činilo da je ljubav među njima bez granica, ono što se saznalo nakon glumčeve smrti sve je ostavilo bez teksta.

U januaru 2008. Svejzi je otišao na preglede na kom mu je dijagnostikovan rak pankreasa. Nažalost, loš način života u kojem je puno pušio i više puta se lečio od alkoholizma doveo je do toga da glumac na kraju oboli od teškog oblika karcinoma.

Vidi opis TUKLA GA, SATIMA OSTAVLJALA DA LEŽI U FEKALIJAMA I NASLEDILA MILIONE! Jezivi kraj glumca koji je žene obarao s nogu! Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: YouTube/Paramount Network Br. slika: 11 1 / 11 Izvor: YouTube/Paramount Network Br. slika: 11 2 / 11 Izvor: YouTube/Paramount Network Br. slika: 11 3 / 11 AD Izvor: YouTube/Paramount Network Br. slika: 11 4 / 11 Izvor: YouTube/Paramount Network Br. slika: 11 5 / 11 Izvor: YouTube/Paramount Network Br. slika: 11 6 / 11 AD Izvor: YouTube/Paramount Network Br. slika: 11 7 / 11 Izvor: YouTube/Paramount Network Br. slika: 11 8 / 11 Izvor: YouTube/Paramount Network Br. slika: 11 9 / 11 AD Izvor: YouTube/Paramount Network Br. slika: 11 10 / 11 Izvor: YouTube/Paramount Network Br. slika: 11 11 / 11

Kada su mu saopštili dijagnozu rekao je: "Uplašen sam i ljut zbog dijagnoze. Prolazim kroz pakao. Verujem da su svi mislili da sam skrenuo s pravog puta i očekivali da ću se povući s posla... Umirem li? Odustajem li? Jesam li na samrti? Moram li se oprostiti od prijatelja i porodice? Nema šanse! Sanjam o budućnosti, o dugom i zdravom životu, ne u senci raka!"

Patrik je navodno bio u "kućnom pritvoru", a supruga Lisa, koja ga je zlostavljala i varala, pustila ga je da umre u najgorim mukama, u prljavštini i bolovima. Ove šokantne optužbe izneo je jedan od najbližih prijatelja zvezde "Prljavog plesa".

Svejzi je preminuo 2009. u 57. godini nakon borbe s rakom. Poslednje mesece života otežala mu je supruga koja je glumca pustila da smrša na svega 40 kilograma, a čak mu je branila da ga posećuju majka i prijatelji.

"Voleo ju je svim srcem, ali to je zapravo bio odnos ljubav-mržnja. Ona bi njega tukla, a on udarao u zidove i nameštaj. Tukli su se, znali su da unište hotelsku sobu, automobile... Bila je to nasilna veza", rekla je prijateljica koja Patrikovu udovicu optužuje da je zanemarivala bolesnog supruga.

Njegov brat Don brinuo se o Patriku kad god je mogao, ali kada njega nije bilo, sve je bilo prepušteno Lisi - "Lise satima nije bilo, a kada bi Don došao, zatekao bi brata kako leži u mokraći i izmetu jer nije mogao sam da ustane", dodao je prijatelj.

Vidi opis TUKLA GA, SATIMA OSTAVLJALA DA LEŽI U FEKALIJAMA I NASLEDILA MILIONE! Jezivi kraj glumca koji je žene obarao s nogu! Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Profimedia Br. slika: 8 1 / 8 Izvor: Profimedia Br. slika: 8 2 / 8 Izvor: Profimedia Br. slika: 8 3 / 8 AD Izvor: Profimedia Br. slika: 8 4 / 8 Izvor: Profimedia Br. slika: 8 5 / 8 Izvor: Profimedia Br. slika: 8 6 / 8 AD Izvor: Profimedia Br. slika: 8 7 / 8 Izvor: Profimedia Br. slika: 8 8 / 8

Patrikova prijateljica iz djetinjstva, Šarlota Stivens, rekla je da je nagovarala glumca da ostavi suprugu, ako ni zbog čega drugog, onda zbog silnih afera za koje su znali njena porodica i prijatelji. Tokom teškog perioda kada je bio boletsan i kada mu je branila da viđa porodicu, glumac je napisao i testament kojim se svo bogatstvo od 40 miliona dolara ostavio Lisi.

Par nije imao dece, a glumčevu porodicu je naljutilo i što je Lisa prodavala njegove suvenire s filmskih setova, a jedan od njih je bila i kožna jakna iz "Prljavog plesa", koja je na aukciji postigla cenu od skoro 50.000 dolara. Zbog toga se javno oglasila Patrikova nećaka Denijel Svejzi tvrdeći da bi trebalo da te dragocenosti ostanu u porodici i pokrenula je peticiju na internetu, koja je prikupila više od 1.500 potpisa.

Svejzi je preminuo 14. septembra 2009. godine. Hrabro se borio s bolešću nepune dve godine, ali ona je brzo napredovala uprkos velikoj borbi lekara da ga spasu.