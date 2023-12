ŠERIF KONJEVIĆ POLUDIO PA ODGURNUO FANA KADA JE URADIO OVO! "Nemoj to, to ne dam nikome, na čelo, to PLJUVANJE!" VIDEO

Tokom jednog nastupa u Austriji, mladić je prišao Šerifu Konjeviću i uradio nešto što je pjevača razbjesnilo!

Izvor: Tiktok/n.nofficiall/Screenshot

Poznato je da mnogi estradnjaci ne prezaju ni od čega kada je dobar bakšiš u pitanju. Na nastupima u inostranstvu nekada zarade par desetina hiljada eura, a često ih "kite" i skupocjenim poklonima. Način na koji to gosti i domaćini rade, vrlo često nije baš najprijatniji, pa pjevači moraju svašta da pretrpe zarad dobrog bakšiša.

Jedna od njih nije i Šerif Konjević. Folker je na nedavnom nastupu doživio neprijatnost, koja ga je iziritirala, pa je imao burnu reakciju. Dok je izvodio pjesmu "Sin", Šerifu je na sceni prišao mladić i nalijepio mu novčanicu na čelo. Pjevaču je tada "pao mrak na oči" pa je ga je odgurnuo i zaprijetio mu: "Nemoj mi to raditi.To, ja ne dam nikome, na čelo, to pljuvanje" i bacio novčanicu pred njega, dok ga je obezbjeđenje ispraćalo sa scene.

Pogledajte kako je sve izgledalo!

Šerif Konjević je decenijama na sceni, a nedavno je bio i u centru pažnje na koncertu Aleksandre Prijović u Sarajevu. On je otkrio šta misli o kolegama, ali i negativnim komentarima koji pristižu iz Bosne, zemlje u kojoj je rođen. "O meni svašta pričaju, misle da sam ovakav, onakav, postoje raznorazne priče. Kažu da me poznaju, a evo ja kažem da me ne znaju. Jer da me znaju, ne bi tako pričali. Ne bih ja mogao da pjevam pjesme koje pjevam i budem ono što jesam, da sam takav kakvim me predstavljaju", rekao je Šerif Konjević Kuriru, a snimkom koji je postao viralan dokazao da i te kako drži do sebe.