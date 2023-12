UPOZNATE SE I POSLE 2 SATA SE STRASNO LJUBITE! Naša glumica o intimnim scenama: Ekipi je neprijatno, pričam iz iskustva!

Tamara Dragičević otkrila je kako izgleda snimanje intimnih scena na filmu.

Izvor: Instagram/tamaradragicevic

Naša lepa glumica, Tamara Dragičević sve je oduševila ulogom u filmu "Toma", jednom prilikom otkrila je zašto je odbila da sarađuje sa kolegom Miodragom Dragičevićem, a sada je progovorila o snimanju intimnih odnosa. Ona je istakla da nema previše iskustva, ali da ne beži od takvih scena ako su odrađene sa ukusom.

"I te kako je važno da mi nismo prepušteni reditelju i sami sebi kao glumci. Nekada radiš sa kolegom kog mnogo dobro znaš, pa lakše sarađuješ, a nekada se s nekim upoznaš taj dan na setu i posle dva sata se strasno ljubite. Često se desi da je ekipi neprijatno. Reditelj ima potrebu da to banalizuje da bi nama bilo lakše, pričam to iz iskustva, imala sam ih stvarno malo. Nemam problem sa scenama se**a kada su na pravom mestu", rekla je i dodala:

"Ako je to žena koja voli da ide gola po kući ceo dan, ići ću gola, pravdaću taj lik i igraću ga, i vama neće biti neprijatno da gledate. Na kraju je sve na glumcima, da li je kavaljer, a nekada može i da ga boli uvo, da je to super prilika, nikoga ne targetiram, ali ima raznih situacija. I to je koreografija koju treba da napraviš da izgleda lepo".

Izvor: Instagram/tamaradragicevic

Popularna glumica sa suprugom Petrom Benčinom ima dvoje dece, ćerku Stašu i sina Lazara, i kaže da je bilo teških trenutaka kada se prvi put porodila 2016. godine. Nije pravila velike pauze nakon oba porođaja i priča kako doživljava ulogu majke kada je isprepletana sa poslom kao što je njen.

"Apsolutno sam uvek na strani žena. Imamo svoje želje i potrebe, nije laka pozicija ni danas, ali se hvala bogu, čini mi se, stvari menjaju. Isto tako smo sebi otežale život sa svim što smo želele i uzele na sebe, a ništa to manje nije od onoga što su naše bake i mame radile. Možda je bilo tada lakše jer su imale više vremena", rekla je glumica u podkastu "Tampon zona" i dodala:

"Obožavam što imam svoj posao i što mogu sve što mogu i muškarci, što mi je važno, i uvek bih se za to borila. Želim da budem prisutna majka, ali isto tako želim i da radim i igram predstave. Nekada je stvarno nepodnošljivo. Posao domaćice je ozbiljan posao. Moja deca su bila jako mala kada sam se vraćala u pozorište, ne zato što sam morala, nego sam ja želela, to mi je bilo potrebno, da imam nekoliko sati sama sa sobom i vratim se srećna", ispričala je Tamara dok je više detalja o snimanju intimnih scena otkrila njena koleginica Ivana Dudić.