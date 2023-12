OTKRILA PO KOME JE NASTALA PJESMA "KUČKETINA": Pjesma hit i po, a naziv posvijetila KOLEGINICI

Milica Pavlović otkrila je značenje svoje numere "Kučketina".

Pjevačica Milica Pavlović vrijedno radi na pripremama za svoj solistički koncert u Areni u Beogradu, a sa svojim pratiocima tim povodom komunicira gotovo svakog dana.

Zajedno su izglasali koje numere bi trebalo da uvrsti u repertoar, pisali joj omiljene duetske numere, te je Milica odlučila da im otkrije tajne i priče koje se kriju iza nekih hitova. Takva numera je "Kučketina", a kako je otkrila, za naziv pjesme "kriva" je tekstopisac Ljiljana Jorgovanović, njena dugogodišnja saradnica.

"Verujem da ćemo 23. decembra zapaliti Štark Arenu uz 'Kučketinu'! Sjećam se, došla ja kod Ljilje Jorgovanović da preslušavamo nove melodije i prije nego da krenemo da pričamo o muzici, uvek pređemo i neke klasične ženske teme. I ja joj pričam kako sam se prije dolaska kod nje čula sa jednom koleginicom koja me zvala da mi traži tri matrice sa prošlog albuma i koja ne da nije štedjela komplimente na moj račun, nego mislim da me tako ne bi hvalila ni rođena sestra da je imam. I završimo razgovor, kad poslije tri minuta zvoni telefon - opet ona. Ja se javljam i niko ne odgovara. Slučajno me je pozvala dok joj je telefon bio u džepu. I dok sam provjeravala da li to ne radi veza ili me je zaista slučajno pozvala, ja čujem drvlje i kamenje po meni. Ali ne možete da zamislite tu priču i rječnik. Spustim slušalicu i pravim se da me nikad nije pozvala i da nikad nisam sve to čula. Matrice sam uredno poslala...", započela je Milica na svom Instagramu.

"Ljiljin komentar na cijelu priču je bilo 'kakva kučketina'. I to je bilo to. Odmah smo znale da je to fraza koja ide u novu pjesmu, samo smo se nadovezale na tu temu nekim drugim pričama... ali o njima neki drugi put. I samo da znate i meni je nekad krivo što se album ne zove po ovoj pjesmi... ali, mislim da je ipak za ovaj momenat bilo adekvatnije ovo 'Lav'", otkrila je.

