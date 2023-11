"ZOVU ME KASNO UVEČE, MILICA SE ŠTRECNULA KAD SAM SPOMENUO OVU KOLEGINICU"! Taksista otkrio tajne poznatih - Ona je HIT!

Taksista iz Srbije koji tokom ljetnje sezone radi u Crnoj Gori, otkrio i da je imao prilike da razgovara s momkom koji radi na Breninoj i Bobinoj jahti

Zoran Stojanov je taksista iz Srbije koji poslednjih nekoliko sezona radi u Crnoj Gori, gdje je imao priliku da vozi mnoge pjevače, sportiste i glumce. Stojanov ističe da je kroz nekoliko godina vozio mnoge javne ličnosti, ali da su najveći utisak na njega ostavile Branka Pujić i Anđela Jovanović, ali i Milica Todorović.

"Načuo sam od kolega da su Branka Pujić i Dragan Jovanović kupili kuću nadomak Herceg Novog i neke od mojih kolega su ih vozili. Ali ovog ljeta i meni je pripala ta čast da vozim Branku i njenu ćerku Anđelu Jovanović. Sjećam se da sam ih vozio do manastira Savine u Meljinama i baš su me oduševile. Neki pričaju da su glumci nadmeni, ali ja to ne mogu da potvrdim, na mene su Branka i Anđela baš ostavile dobar utisak", rekao je on i dodao:

"Toliko su normalne, pričljive, sa obije noge stoje čvrsto na zemlji. Obije su prelepe, spontane i nisu stipse, kao što takođe neki pričaju za glumce".

Taksista kaže da najbolje poznaje stariju gardu pjevača, a da se poslednjih godina oni retko voze taksijem. Njegove usluge ljeti najčešće koriste mlađi pjevači i sportisti.

"To su uglavnom kraće relacije po Crnoj Gori, tipa iz jednog mesta u drugo i najčešće me zovu u večernjim časovima. Verovatno popiju po koju čašu više, pa ne žele da rizikuju i da sjednu u svoj automobil. U taksiju je najsigurnije", rekao je Zoran i doda da je uvek imao pozitivno iskustvo sa sportistima, ali da pamti vožnju sa Milicom Todorović.

"Milica je carica od djevojke, toliko sam se smejao sa njom da i danas pamtim taj smeh. Spontana je i prirodna i nikad ne bih rekao da se bavi pevanjem. Njoj gluma i imitacije idu od ruke. Toliko je harizmatična i komunikativna i razlikuje se od svih mlađih pjevačica koje sam vozio".

Taksista dodaje i da zna za situaciju kada se Milica Pavlović "štrecnula" jer ju je njen kolega oslovio drugačije.

"Moj kolega prije nekoliko godina vozio Milicu Pavlović za koju je rekao da je super, međutim u nekom trenutku je oslovio pogrešnim prezimenom, tačnije rekao je kako zna za nju i da je od djece čuo da je Milica Todorović baš popularna. Sjećam se da nam je ispričao kako se ispalio, a da se Pavlovićeva štrecnula i posle našalila da im svi brkaju prezimena".

Pored svog iskustva sa brojnim poznatim ličnostima, takođe dijeli priče sa kolegama iz taksija, ali i restorana i kafića. Tako je ovog ljeta za rođendan Bobe Živojinovića vozio konobara koji je služio na Breninoj i Bobinoj jahti.

"Konobar iz Portonovog mi je rekao da žuri i da su ga unajmili da služi ekskluzivne goste na njihovoj jahti. Znam da je rekao da mu ovo nije prvi put da su ga angažovali i da su Brena i Boba sjajni ljudi, vrlo profesionalni i direktni, da znaju tačno šta žele. Puno stranih gostiju je dolazilo na Bobin rođendan, a čuo sam da je Brena bila zadužena za cijelu organizaciju i da je bilo super. Inače, Brenu sam ovog ljeta viđao u Portonovom i odaje utisak baš prave zvezde kao što je i jeste. Ali za razliku od njenih mlađih koleginica koje dignute glave prolaze i poziraju u eskluzivnom ljetovalištu u Crnoj Gori, Brena se ponaša kao sav normalan svijet".